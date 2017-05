Varhaiskasvatukseen tulossa hoitoaikaperusteinen maksujärjestelmä

Lempäälän kunnan kasvatus- ja opetuslautakunta saa toukokuun 16:nnen päivän kokouksessaan käsiteltäväksi kaksi varhaiskasvatukseen keskeisesti vaikuttavaa asiaa. Kunnassa on laadittu nyt paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma opetushallituksen valtakunnallisten määräysten mukaan. Lautakunta saa myös tiedokseen kaavailut varhaiskasvatuksen hoitoaikaperusteiseksi järjestelmäksi.

Lempäälässä on jo aikaisemminkin laadittu paikallisia sekä lapsikohtaisia pedagogisia varhaiskasvatussuunnitelmia. Uutta on se, että nyt tavoitellaan lapselle eheää oppimisen polkua varhaiskasvatuksen ja esikasvatuksen kautta perusopetukseen – eri suositusten vaan, normatiivisen ohjeistuksen perusteella. Paikallinen, lasten huoltajien osallisuutta vahvistava varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun muiden kuntien kanssa. Se on määrä ottaa käyttöön ensi syksystä.

– Moni asia on meillä jo erittäin hyvällä tasolla, kuten esimerkiksi pienryhmäpedagogiikka. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on paljon asioita, jotka ovat Lempäälässä jo olleet kehittämisen kohteena, esimerkiksi lapsen osallisuus ja kehityksen ja oppimisen tuli, sanoo Lempäälän varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Mirva Pietarila, joka korostaa, että suunnitelmassa ei aseteta tavoitteita lapselle, vaan häntä ympäröivälle varhaiskasvatukselle.

– Muutenkin pysähdyimme paljon pohtimaan varhaiskasvatuksen arvoperustaa ja oppimiskäsitystä. Meillä ei ole enää varhaiskasvatuksessa erikseen oppimistuokioita, vaan ymmärretään, että joka hetki lapsen arjessa on arvokas.

Alle 3-vuotiaista lempääläläislapsista varhaiskasvatuksen piirissä on noin 40 prosenttia. 3–5-vuotiasta varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus on 73 prosenttia. Se miten kunkin pienokaisen hoidosta aiheutuvat kustannukset määräytyvät, on menossa uusiin puihin uudessa hoitoaikaperusteisessa maksujärjestelmässä, jonka käyttöönotosta lautakunta päättää.

Varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Holttinen toteaa maan hallituksen 26. huhtikuuta tekemään päätökseen viitaten, että varhaiskasvatuksen maksut alenisivat uudessa järjestelmässä, pienituloisten kohdalla jopa neljänneksen.

– Lempäälässä kerätään varhaishoitomaksuina noin 200 000 euroa kuukaudessa ja 2,3 miljoonaa vuositasolla. Hallituksen päätös alentaisi Lempäälän kunnan varhaiskasvatusmaksukertymää arviolta 500 000–600 000 euroa.

Hoitoaikaperusteisella maksujärjestelmällä tavoitellaan nykyistä parempaa oikeudenmukaisuutta. Maksujärjestelmä on Tampereen seudulla yleisessä käytössä oleva kuusiportainen siten, että jos kuukaudessa on 0–85 hoitotuntia, asiakasmaksun suuruus on 50 prosenttia kokopäivähoidon asiakasmaksusta. Jos hoitoaika on 121–140 tuntia, asiakas maksaa 80 prosenttia kokopäivähoidon asiakasmaksusta ja täydet 100 prosenttia kun hoitoaika on vähintään 171 tuntia kuukaudessa.

Hoitoaikaperusteinen laskutus perustuu varattuihin hoitoaikoihin. Hoitoajat varataan päivähoidon sähköisen Päikky-järjestelmän kautta.