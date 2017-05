Rallikesä huipentuu Lempäälään

Lempäälään muuttaneet Terry Laakso ja Rosa Cespedes avasivat uudenlaisen konseptimyymälän

Ilmassa leijuu kukkaisen parfyymin tuoksu, taustalla soi karibialainen musiikki, jonka tahtiin lantio yrittää liikkua.

Maailmalla melkein puolet elämästään viettänyt taitelija Terry Laakso on perustanut yhdessä puolisonsa Rosa Cespedesin kanssa Ideaparkiin uudenlaisen taide- ja muotikaupan.

Liikkeen seiniltä löytyy Terry Laakson maalauksia, vastakkaisella seinällä on muiden suomalaisten taiteilijoiden töitä ja välimaastossa muotia Espanjasta ja Italiasta.

– Tänne tulee myös vaihtuvan taiteen näyttelyseinä, johon ensimmäiseksi saadaan töitä Juhani Palmulta. Hän on pitkäaikainen ystäväni niin kuin koko Palmun suku, Laakso kertoo.

Muotituotteet ovat Terry Laakson puolison, Rosa Cespedesin erikoisalaa. Liikkeestä löytyy tarkoin valikoitu valikoima laukkuja ja kenkiä Italiasta ja Espanjasta.

– Rosa on koko ajan yhteyksissä alan ammattilaisiin. Otamme myyntiin tuotteita, joita ei muualta saa. Konseptin pohjalta pidämme erät pieninä eikä tätä ole tarkoituskaan kasvattaa isoksi. Meillä on lisäksi apuna Palmrothin entinen kenkä- ja laukkumestari, joka on suunnitellut laukkuja muun muassa presidentti Tarja Haloselle ja kuningatar Silvialle.

–Liikkeen lisäksi tuotteita myydään online, mutta sielläkin myydään vain tietty määrä. Tilasimme esimerkiksi hiljattain 30 kappaletta italialaisia käsilaukkuja, muut myydään, kaksi jää meille varastoon ja sen jälkeen ne loppuvatkin maapallolta.

Yksi liikkeen erikoisuus ovat nahasta valmistetut muotiruusut, joiden salaisen värjäystekniikan on kehittänyt Terry Laakson äiti.

– Ruusut ovat äiti designea ja niitä on valmistettu 40 vuotta. Ruusun voi kiinnittää mihin vain, laukkuun, sandaaleihin, hiuksiin. Äitini paljasti värjäysmenetelmän reseptin Rosalle.

Lapsuusvuosinaan Terry Laakso nukkui nahkojen ja työkoneiden välissä.

– Minun huoneeni oli äidin työhuone. Isäpuoli oli taidemaalari ja koti oli hänen ateljeensa. Koti oli täynnä tauluja ja nahkavuoria. Minulla ei koskaan ole ollut tavallista kotia.

Vanha talo lämpisi puilla ja vesi kannettiin kaivosta.

– Olimme umpiköyhiä mutta minulla oli hyvin onnellinen lapsuus.

Koulusta tultuaan Terry Laakso maalasi lattialla akvarelleja. Koulukirjojen sivut hän kirjaili piirroksin ja koulujen välisissä piirustuskilpailussa hän pokkasi aina ykkössijan.

– Ulkomaille lähdin siksi, että halusin kehittää taidetta ja etsiä ideoita. Asuin vuosien varrella Espanjassa yhdessätoista ja Meksikossa neljässä kaupungissa. Paikallisten gallerioiden pitäjät ihastuivat tauluihini ja halusivat niitä näyttelyyn. Tavoitteenani ei ollut tehdä taulujani kuuluisiksi siellä vaan hakea ideoita. Kangastyöt lähetin Suomeen myytäväksi.

Espanjalaisilta huippumaalareilta Terry Laakso oppi tekniikan, jonka lopputuloksena syntyy monikerroksisia, kirkasvärisiä maalauksia. Taulun pohjana käytetään kankaan sijaan mdf-levyä.

– Maalaus tehdään kerroksittain. Mitä enemmän kerroksia, sitä kirkkaampi ja syvempi taulusta tulee.

Terry Laakso maalaa myös renessanssitekniikalla mustalle pohjalle. Lisäksi hän maalaa abstrakteja ja naivistisia töitä.

Maalaustaiteen lisäksi Terry Laakso kuvaa videoita ja tekee musiikkia.

– Musiikkia aloin harrastaa, kun äitisi toi kirpputorilta kitaran, jossa oli kaksi kieltä. Myöhemmin soittelin parissa bändissä, mutta halusin tehdä omaa musiikkia ja hankin sitä varten syntetisaattoreita ja rytmikoneen. Myöhemmin ostin Korg Triton -työaseman, jolla voi tehdä koko sävellyksen.

Videokuvauksen kautta Terry Laaksosta tuli hyvä ystävä David Morales Ramirezin kanssa. David Morales on hyvin tunnettu artisti latinalaisessa maailmassa.

Espanjan lisäksi Terry Laakso on asunut Meksikossa ollessaan naimisissa meksikolaisen kanssa.

– Se jälkeen olin pitkään yksin. Tapasin Rosan Espanjassa 2014. Olimme kavereita pitkään kunnes Rosa soitti minulle viime vuoden keväällä ja sanoi, että nyt on sellainen asia, miksi tulen sinne Suomeen ja puhutaan vakavasti.

Terry Laakso työskenteli tuolloin Raisiossa. Tapaaminen teki häneen vaikutuksen.

– Kyllä siinä vaan niin kävi, että hän minun sydämeni vei, vaikka kauan pidin muuria siinä välillä. Nyt voin sanoa, että hän on ensimmäinen nainen, joka on antanut osoitteen elämälleni. Rosan ansiota on myös se, että perustimme Ideparkiin tämän uuden konseptin mukaisen liikkeen, Terry Laakso sanoo.