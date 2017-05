Älä tuomitse koko katrasta

Nuorten toiminta nykyhetken Suomessa on herättänyt paheksuntaa ja ihmettelyä ihmisissä sosiaalisessa mediassa, keskusteluissa ja kirjoituksissa. Railakas esimerkki Lempäälästä on S-marketin tapaus noin neljä kuukautta sitten. Silloin joukko yläasteikäisiä nuoria ajoi polkupyörillä keskustan S-marketin sisätiloissa ja huuteli törkeyksiä työntekijöille. Toinen varteenotettava esimerkki on rautatiekiskoilla säätäminen. Äskettäin Hakkarissa raiteille oli asetettu postilaatikoita.

Sähkötupakka höyryää surutta ja nuuskaa löytyy ylähuulesta yhtä taajaan kuin viritettyjä mopoja liikenteestä. Koulukaan ei tunnu kiinnostavan, kuria ei ole ja se kuuluisa puhelinkin on juurtunut käteen kiinni.

Liiallisuuden rajat ylittävästä pelleilystä on tullut tiettyjen porukoiden keskuudessa ajanvietettä. Se tuntuu hauskalta, eikä ole parempaakaan tekemistä. Usein näissä porukoissa pyörivä nuori ei harrasta mitään kovin aktiivisesti, joten aikaa kylällä pyörimiseen riittää. Lisäksi mukana on vahva sosiaalinen paine.

Syitä tiettyjen nuorten kulttuurin kehittymisen tuohon suuntaan on monia. Internetin ihmemaailmasta löytyy kaikenlaisia ideoita. Kouluissa ei ole enää pitkään aikaan saanut käyttää hitusenkaan vertaa tiukempia keinoja kurin säilyttämiseksi. Opettaja jää huolestuttavan usein kakkoseksi sanasodassa oppilasta vastaan. Myös kotona vanhemmat ovat yhä useammissa tapauksissa ottaneet löysemmän asenteen jälkikasvunsa holhoamiseen.

Minun mielestäni opettajille pitäisi antaa valtuuksia sanoa oppilaalle takaisin kunnolla ja kouluille tulisi sallia hieman kovempia otteita ongelmallisten oppilaiden käsittelyssä. Nykyinen tilanne suorastaan houkuttelee huomionhakuisia veijareita koettelemaan opettajan ja koulun rajoja. Myös vanhempien olisi hyvä ymmärtää, että kohtuullisissa määrin rajoitukset ovat vain hyvä asia. Pienilläkin asioilla, kuten kotiintuloajoilla, voi jo ehkäistä villi ja vapaa-ajatuksen kihahtamista hattuun.

”On tämä nykynuoriso kyllä ihan mahdotonta sakkia!”, moni varmaan tuumii parhaillaan. Haluan painottaa, etteivät läheskään kaikki nuoret ole mahdottomia. Villisti käyttäytyviä nuorukaisia on ehkä korkeintaan kymmenesosa Lempäälän ja Vesilahden väestöstä. Älkää siis tuomitko koko katrasta muutaman mustan lampaan tähden. Miettikää nyt omaa nuoruuttanne. Kylällä riehuminen oli varmasti silloinkin joidenkin mielestä hauskaa ajanvietettä. Nykyään typeryydet leviävät isomman yleisön tietoisuuteen internetin kautta, joten tapahtuma helposti paisuu enemmän kuin esimerkiksi 20-30 vuotta sitten.

Eteenpäin on menty. Esimerkiksi tupakan ja alkoholin käyttö on laskenut jyrkästi 1980-luvulta lähtien, joten nuorten keskimääräinen tietoisuus päihteistä on kasvanut. Harrastusmahdollisuuksia on monia, mikä merkitsee, että iso määrä nuorista saa energiansa kanavoitua haitattomiin asioihin. Lisäksi Lempäälässä on toiminut vuodesta 2008 eteenpäin Nuorisovaltuusto (NuVa), joka ajaa nuorten asiaa, nuorten omalla äänellä.

Luottakaa nuorisoon! Ei tämä maailma meidän takiamme päädy kaaokseen.

Antti Paasi, Hakkarin koulun 8lk