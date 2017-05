Lempäälä jakoi avustuksia sosiaaliseen toimintaan

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on vuonna 2017 myöntänyt valtionavustusta yhteensä

7 645 000 euroa nuorten tukemiseksi. Valtionavustusta on myönnetty etsivään nuorisotyöhön, lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä nuorten työpajatoimintaan. Pirkanmaan osuus oli 2 597 800 euroa.

Etsivään nuorisotyöhön myönnetty avustussumma Pirkanmaalle oli 1 212 000 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 130 henkilön etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin Länsi- ja Sisä-Suomessa. Etsivä nuorisotyö on non stop -toimintaa, joka on nuorelle aina vapaaehtoista. Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria rakentamaan arkeen rytmiä ja tulevaisuuden uskoa sekä pääsemään niiden palvelujen piiriin, jotka parantavat nuorten arjenhallintataitoja ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön ja joilla tuetaan nuoria suuntaamaan elämäänsä. Etsivään nuorisotyöhön myönnettiin Lempäälän kunnalle 91 500 euroa ja Vesilahden kunnalle 27 000 euroa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä valtionavustus lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen Pirkanmaalla oli tänä vuonna 257 800 euroa. Avustusta myönnettiin koko alueella 187 hakijataholle. Lempäälän kunnan nuorisopalveluille myönnettiin 3 000 euroa ja Vesilahden kunnan liikunta- ja nuorisotoimelle 3 500 euroa. Pirkkalan-Lempäälän 4H-yhdistys sai 8 000 euroa ja Vesilahden-Tottijärven 4H-yhdistys 6 000 euroa.

Nuorten työpajatoimintaan Pirkanmaalle myönnetty avustus oli 1 128 000 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 61 nuorten työpajalle Länsi- ja Sisä-Suomen alueella. Lempäälän kunnalle myönnettiin 70 000 euron avustus.