Telkäntaipaleen kevyen liikenteen sillan hintalappu 3,2 miljoonaa euroa

Paljon esillä ollut kansalaisaloite halusi Lempäälään uimahallia ennen muita investointeja, jopa kirjastoa. Molemmilla on kosketuspintaa kaikkiin ikäryhmiin. Ne tuottavat hyvinvointia ja edistävät yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään. Uimahallin terveyshyödyt yhteiskunnalle ja ihmisille ovat suuret. Se tukee mm. vanhusten itsenäistä toimintakykyä ja opetussuunnitelman mukaista uimataitoa koululaisille.

Kangasalan Kuohu yhdistää jo uimahalliin, kokous- ja ryhmäliikuntatiloja, yksityisiä kuntoilu- ja fysioterapiayrittäjiä ym. sekä kohtaamispaikan kahvilassa. Meillä samaan sopisi kirjasto, nuoriso- ja kulttuuritoimintoja sekä liiketilaa. Uimahallin asiakaspalvelu- ja kahvilatoiminta mahdollistaisi kirjastolle paremmat aukiolot mm. viikonloppuisin. Talo toisi aidosti ihmisiä ja liikettä virastoaikojen ulkopuolelle.

Kokonaisuus olisi pari minuuttia junalta ja Pirkanmaan parhaiten saavutettava uimahallikeskus. Radanvarsi tulisi varata laajennukseen tai hotellille. Se toimisi nyt pysäköintipaikkana, eikä kallista ja tulijat karkottavaa maksullista pysäköintitaloa tai sakotusta tarvittaisi. Läheinen biolämpölaitos lämmittäisi puhtaasti bioenergialla.

Palvelut lisäävät vetovoimaa, tuovat asiakkaita ja uusia veronmaksajia. Kuohun toimintaa kunta tukee investointivelan lisäksi alle 0,5 milj. eurolla vuodessa sen oman myynnin ylittäessä miljoonan. Paremmalla sijainnillamme ja toimintoja yhdistämällä tuen tarve pysyisi kohtuullisena. Kokonaisuus myös työllistää ja raha kiertää verotuloiksi kunnalle.

Vaihtoehto olisi toteutettavissa, koska Lempäälä-talo kalliine parkkitaloineen ja virastoineen on jo taloussuunnitelmissa. ”Lempääläistentalo” uimahalleineen mahdollistaisi kohteelle tulonhankinnan ja parantaisi monien veronmaksajien arkea. Virastoratkaisu ehtii kehittyä, kun nähdään mitä digitalisoituva hallinto jatkossa tarvitsee. Päätöksiä ei kukaan tee yksin, mutta vaaleissa on linjakeskustelun aika. Pitkään on tehty vain lain pakottamaa, jos muuhun on varaa, sen pitäisi olla ihmisten toivomaa riippumatta mihin jokin rakennus lopulta sijoittuu.

Tuukka Liuha

Yrittäjä, varavaltuutettu (Kesk.)