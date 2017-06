Cosplay sopii kaikille

Viisi cosplayta harrastavaa nuorta naista otti juhannuksen jälkeen kumipyörät alleen ja lähti kohti Keski- Eurooppaa. Viisikon suunnitelmissa on kuvata 36 päivää kestävällä matkalla dokumentti eurooppalaisesta cosplay-kulttuurista ja vierailla cosplay-tapatumissa. Kilometrejä reissulla kertyy vähintään kuusituhatta.

Kaksi lempääläläistä, yhdeksäntoistavuotiaat Tessa Länsipuro ja Petra Lindström, ovat mukana Cosplay Tour Europeksi -nimetyssä projektissa ja matkaavat siis parhaillaan jossain päin Eurooppaa.

Tapahtumien lisäksi dokumentintekijät poikkeavat haastattelemassa tunnettuja cosplay-harrastajia esimerkiksi Puolassa ja Sveitsissä.

– Haluamme tuoda dokumentilla cosplayta enemmän esille ja tarjota uusia näkökulmia harrastajien tietoon niin tapahtumien järjestämisestä kuin itse harrastuksesta, he kertovat.

Dokumentin ja matkan suunnittelu alkoi vuoden 2013 huhtikuussa. Ennakkotutkimusta ja nettiselailua tehtiin tunteja laskematta. Kaikki haastateltavat, joihin Tessa ja Petra ystävineen ottivat yhteyttä, lähtivät innolla mukaan projektiin. Sanan levitessä yhteydenottoja tuli myös heidän suuntaansa ja ryhmää pyydettiin poikkeamaan myös muun muassa Portugalissa.

– Moni on kommentoinut, että ihan mahtava idea, ja miksi mä en keksinyt tuota?

Ranskasta Saksan kautta Ruotsiin

Ensimmäinen tapahtuma matkan varrella on Pariisin Japan Expo. Se on 230 000 kävijällään yksi suurimpia cosplay-tapahtumia. Sen jälkeen vuorossa on Frankfurtin CosDay ja viimeisenä Linköpingin NärCon Ruotsissa.

Reissun pääpaino on dokumentin kuvauksessa, mutta molemmat aikovat silti ottaa cosplay-asunsa mukaan. Yhteensä viidellä matkaajalla on mukana kaksikymmentäyksi asua. Tessa ja Petra ovat harrastaneet cosplayta viidestä kuuteen vuotta ja ovat ystävystyneet sen kautta. Myös vantaalaiset matkatoverit ovat tulleet tutuiksi harrastuspiireistä. Uusia tuttavuuksia he odottavat myös tältä matkalta.

– Odotan, että pääsen luomaan uusia muistoja, tapaamaan taitavia henkilöitä ja näkemään millaista on ulkomailla näissä tapahtumissa, kertoo Petra.

– Lisäksi minua kiinnostaa miten tapahtumien organisointi tapahtuu, Tessa jatkaa.

Petra kirjoitti keväällä Tammerkosken lukiosta ylioppilaaksi ja Tessa jatkaa vielä syksyn samassa opinahjossa. Kuvataidepainotteinen lukio on antanut eväitä videokuvaamiseen ja editointiin, mutta dokumentti syntyy kuitenkin täysin amatööriporukalla.

– Koululla luennoimassa käyneiltä alan ammattilaisilta olemme saaneet kullanarvoisia vinkkejä.

Erilaista tukea ja sponsoriapua dokumenttiryhmä on saanut monelta monelta taholta. Muun muassa Lempäälän kunnan sivistyslautakunta myönsi Petralle ja Tessalle kulttuuristipendit dokumentin tekemistä, matkaa ja majoitusta varten.

Matkaan vailla turhia huolia

Cosplay-tapahtumissa on perinteisesti erilaisia pukukilpailuja ja näytöksiä.

– Jokainen tapahtuma on omanlaisensa ja painottunut eri asioihin. Ohjelmassa voi olla luentoja, paneelikeskusteluja, kuuluisien ääninäyttelijöiden, ohjaajien tai muiden vieraiden haastatteluja, miekkataisteluita, valokuvausta, lauta- ja videopelejä, karaokea ja niin edelleen, luettelee Tessa.

Petra ja Tessa ovat molemmat kisanneet puvuillaan, mutta nykyisin heitä viehättää eniten uusien ja vanhojen tuttavuuksien tapaaminen.

Euroopan matka ei heitä vielä muutamaa päivää ennen lähtöä isommin jännittänyt. Potentiaaliset katastrofit auton hajoamisesta

lähtien ovat tulleet molemmille mieleen, mutta he suhtautuvat niihin rennolla otteella.

– Eniten huolettaa, että miten kestämme toisiamme, Petra ja Tessa nauravat.

– Tiedämme kyllä mihin olemme ryhtyneet ja olemme henkisesti valmistautuneet jo pitkään. Eurooppa on tuttu, joten sormi ei mene suuhun ja kielitaitoakin riittää.

Dokumentin on kaavailtu valmistuvan ensi vuoden alku keväästä. Ensi-ilta tulee luultavasti olemaan jossakin Suomen omista cosplay-tapahtumista.

FAKTA: Cosplay

Sanoista costume play, vapaasti suomennettuna pukuleikki. Suomalaisittain cossaus.

Harrastus, jossa ihmiset pukeutuvat manga-, anime-, sarjakuva-, peli- tai elokuvahahmoiksi.

Monet harrastajat tekevät asunsa itse.

Juuret Yhdysvalloissa, Euroopassa saanut vahvasti vaikutteita Japanista.

Cosplay Tour Europen matkaa voi seurata Facebookin kautta: facebook.com/Cosplaytoureurope ja Twitterin kautta: CostourEurope