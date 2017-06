Valtuustossa kiiteltiin ylijäämää ja palkittiin ansioituneita

Juhlat sujuivat hilpeissä tunnelmissa, vaikka ulkona vihmoi vettä ja lämpötila näytti hädin tuskin plussaa. Tilaisuus alkoi komealla Narvan soittokunnan orkesterimusiikilla, joka kuului pitkälle Ylä-Narvantielle asti.

Seutupäivät järjesti Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus ja Vesilahden kunta. Narvan museo- ja markkina-alueelle saapui oletettavasti useita satoja vieraita, sillä ennakkoilmoittautumisia tehtiin 350 kappaletta. Paikalla oli kunnan edustajia Lempäälästä, Vesilahdesta, Kangasalta, Nokialta, Orivedeltä, Pirkkalasta, Tampereelta ja Ylöjärveltä.

Tilaisuus aloitettiin tervetulotoivotuksilla, joista vastasivat Tampereen pormestari ja seutuhallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen ja Vesilahden uuden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mervi Lumia.

– Moninaisuus on kaupunkiseudun rikkaus. Menestyviä kaupunkiseutuja yhdistää se, että niissä on ihmisten ja kulttuurien kerrostumia. Tampereen seutu on tulevaisuudessa puolen miljoonan asukkaan kasvukeskus, Ikonen totesi.

Lumia puolestaan toivoi, että Seutupäivien osallistujat verkostoituisivat keskenään ja että valtuustokonkarit antaisivat vinkkejä uusille valtuutetuille. Ikosen tavoin myös Lumia kiitteli virkamiehiä seutukunnan hyväksi tehdystä työstä.

Rennot juonto-osuudet veti Harri Penttilä, joka oli Vesilahden väistyneen kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja. Hänet valittiin myös uuteen kunnanvaltuustoon. Penttilä viihdytti yleisöä, kun illallisbuffet viivästyi sähkökatkojen takia.

Väistyneen ja tulevan kunnanvaltuuston jäsenet hämmästyttivät yleisöä musiikillisilla lahjoillaan illan. Mervi Lumia soitti vieraille haitarilla Metsäkukkia-kappaleen Harmonikka sisters -duon edustajana.

Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi esitteli vieraille lausuntataitojaan, sillä hän oli kirjoittanut Seutupäiville sopivan version Tapio Rautavaaran Korttipakka-tarinasta. Paloniemen muunnelmassa seikkailivat seutukunnassa tunnetut henkilöt, ja kertomus herätti kuulijoissa suurta hilpeyttä.

Yksi illan kohokohdista oli Vesilahti Senators -bändin ensiesiintyminen, jonka musisoinnin jälkeen ilta jatkui ruoan ja juoman merkeissä. Menusta löytyi muun muassa kylmäsavulohirullia, paistia ja paikallista maalaislimppua.

Juttua korjattu 7.6. klo 9:05. Harri Penttilä oli Vesilahden väistyneen kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, ei kunnanhallituksen. Otsikkoon vaihdettu virkamies-sanan tilalle valtuutettu-sana.