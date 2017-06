Kuka on rikkain maailmassa?

Eräs nuorukainen tuli kysymään Jeesukselta: ”Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?”. Jeesus vastasi hänelle: ”Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä.”. Nuorukainen vastasi, että kaikkia niitä olen noudattanut, mitä vielä puuttuu? Jeesus sanoi hänelle: ”Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.” Kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Totisesti, rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” Opetuslapset olivat ihmeissään ja kysyivät: Kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi: ”Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista.”

Mikä on Jeesuksen vertauksen sanoma nykyajan ihmisille? Vertaus kertoo, kuinka hyödytöntä rikkauteen turvautuminen on pelastumisen kannalta. Kukaan ei voi ostaa itselleen pelastusta.

Jokaiselle meille löytyy omat ”kamelimme”. Kamelin paikan elämässä voivat ottaa esimerkiksi ura, nautintoaineet, pelit ynnä muut sellaiset asiat, jos ne tulevat elämässämme kaikkein tärkeimmiksi. Itse emme saa kameliamme työnnetyksi neulansilmän läpi. Tämä tarkoitta sitä, että pelastus on aina täysin Jumalan työ. Yritys päästä Jumalan valtakuntaan saavutusten tai aseman perusteella on turhaa. Moni ihminen on kadottanut oleellisimman, kun on keskittynyt elämässään vain aineellisen omaisuuden keräämiseen ja sen suojelemiseen ja vaalimiseen

Tieto siitä, että pelastus on Jumalan käsissä on lohduttava tieto. Pelastus ei ole omien tekojemme varassa.

Ihmisellä on luontainen halu rikastua. Omaisuuden ja rikkauden tavoittelu asuu niin monen ajatuksissa ja mielessä. Ykkössijaa ne eivät saa meidän sydämessämme. Mitä hyötyä siitä olisi, vaikka ihminen voittaisi koko maailman omakseen, mutta saisi sielulleen vahingon.

Rikkain maailmassa on se, jolla on aarre taivaissa.

Eija Nurmi

Vesilahden seurakunta