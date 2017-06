Uusi ABC Lempäälä on avattu

Radan varresta laajempiin tiloihin osoitteeseen Puistokatu 4 muuttaneen S-market Lempäälän avajaisia vietettiin torstaina 27. maaliskuuta.

Ryynikän alueella Lempäälän keskustassa sijaitseva kiinteistö rakennettiin 1990-luvulla alun alkaen rautakauppakäyttöön. Aiemmin siinä on pitkään toiminut Superspar-market ja viimeksi postin lajittelukeskus. Rakennus on nyt saneerattuna siis palannut lähes alkuperäiseen käyttöönsä, kun Pirkanmaan Osuuskauppa avasi siinä S-marketin.

– S-marketin valikoima laajentui muuton yhteydessä sadoilla uusilla tuotteilla, minkä lisäksi uudesta myymälästä löytyy myös Oma Keittiö -palvelulinjasto, kertoo marketpäällikkö Tommi Nordling.

Palvelutorilla on irtomyynnissä muun muassa kalaa, erilaisia salaatteja, kylmiä ja lämpimiä valmisruokia sekä grillituotteita.

– Muutenkin ruoka on toimintamme keskiössä, meiltä löytyy runsaasti lähiruokaa, mutta myös erikoisruokien valikoimat ovat kasvaneet, Nordling jatkaa.

500 neliötä lisää myyntitilaa

S-marketilla on uudessa sijaintipaikassaan kokonaisneliöitä 3 137, josta myyntiala on 2 112 neliötä. Siitä päivittäis- ja käyttötavaran myyntiala on 1 747 neliötä. Vanhan S-marketin myyntialan kokonaisneliöt olivat 1 517 ja siitä päivittäis- ja käyttötavarakaupan osuus oli 1 226 neliötä.

S-marketin lisäksi Lempoisten Kauppakulmassa asiakkaita palvelevat yhdessä kaupan kanssa muuttava Alko sekä Keskusapteekki ja vakuutusyhtiö Lähitapiola. Lisäksi S-marketin yhteydessä on edelleen postin asiointipiste. Eteisessä on kaksi pullonpalautusautomaattia ja ulkoseinässä ottoautomaatti. ABC-automaattiasema jää vanhalle paikalleen edellisen myymäläkiinteistön pihaan.

Pirkanmaan Osuuskaupalla on suunnitelmissa vuokrata tyhjilleen jäänyt S-market-kiinteistö.

– Etsimme parhaillaan vuokralaista tai vuokralaisia sinne, sanoo Pirkanmaan Osuuskaupan päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Mirkka Voutilainen.

Pirkanmaan Osuuskaupan Sääksjärvelle rakentama S-market on valmistumassa niin ikään tänä keväänä.

– Avaamme Sääksjärvellä kymmenes päivä huhtikuuta, Voutilainen sanoo.

Kovassa kasvussa olevalla POK:lla on Pirkanmaalla tällä hetkellä yli sata toimipaikkaa ja 3 000 työntekijää. Lempäälän ja Sääksjärven uusien S-marketien myötä Pirkanmaan Osuuskaupalla on Lempäälässä Prisma, kaksi S-marketia, Sale, kaksi ABC-asemaa ja yksi Emotion-myymälä.

Sähkömopolla onnistuu asioida

Uuden S-marketin tekniikka on suunniteltu toimimaan ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti. Lämmitykseen käytetään ensisijaisesti maalämpöä. Kylmäkalusteet ovat jäähdytysenergiaa säästäen kannelliset ja ovelliset.

– Vanhaan verrattuna uudessa S-marketissa oli tapettu ne vanhan S-marketin ei-vammaisystävällisen korkeat hyllyt. Nyt sain sähkömoposta ihan joka korkeudelta tavarat itse, sanoo avajaispäivänä uuteen myymälään tutustunut liikuntavammainen Jan Åhman Lempäälästä.

Hänestä hyllyjen välit olivat vähän ahtaat, mutta olihan paikalla normaalia enemmän väkeäkin.

– Muutaman kerran vähemmän kuukaudessa tekee nyt mieli lähteä Ideaparkin Prismaan ostoksille, sanoi Åhman, joka oli erityisen mielissään siitä, että saman katon alle oli saatu apteekkikin.

Lempäälän kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult oli toista kertaa avaamassa myymälää samoille sijoilleen. Hänen mukaansa

kasvava asukasmäärä Lempäälässä ja ympäristössä luo mahdollisuuksia elinkeinotoiminnalle.

– Rakennuksen laajentaminen ja uudistaminen on osoitus siitä, että kuntamme keskusta on vetovoimainen kaupallisten toimintojen alue Ideaparkin olemassa olosta huolimatta, sanoi Petäkoski-Hult mainiten, että seuraava uuden marketin läheisyyteen toteutettava rakentamishanke on mitä todennäköisimmin YH Kotien hanke.

– Naapurustoon rakentuu ikäihmisille tarkoitettu asuinkerrostalo, jonka yhteyteen on mahdollisuus rakentaa tiloja myös monenlaisille palveluille, joista osa voi olla kunnallisia.