Lempäälän Lammeilla edelleen vesihiihdon valtikka

Lempäälän Lastusista kotoisin oleva ja Valkeakoskella Vanajavedellä pääosin treenaava Lammin-perhekunta on edelleen maan ehdoton dynastia vesihiihdossa. Perheen kirkkain tähti Jutta on avioitumisensa vuoksi vaihtanut sukunimensä Menestrinaksi, mutta osaaminen ja kunto ovat hänellä edelleen maailmanluokkaa.

Urallaan muun muassa hyppyjen MM-hopeamitalin voittanut Jutta Menestrina oli Tampereella järjestetyissä SM-kisoissa pujottelun ykkönen lyöden kaikki miespuolisetkin kilpakumppaninsa. SM-pujottelu oli yksi osakisa Tampereella järjestetyssä massiivisessa kymmenien lajien SM-viikossa. Ihmiset löysivät tiensä suorituspaikoille sankoin joukoin ja Yleisradio toi vähemmän esillä olleita lajeja, kuten vesihiihtoa, hienosti julkisuuteen.

– Koko SM-viikko oli hieno kokemus. Vesihiihdon pujottelukisa järjestettiin uudella tavalla ikäänkuin kaksintaisteluna. Väkeä oli rannalla Niihamassa yli puolentuhatta päätä, mikä on huima yleisöennätys. Sokerina pohjalla sääkin suosi loistavasti, iloitsi Suomen vesihiihtourheilun puheenjohtaja Laura Lammi.

Laura Lammi kuuluu samaan sukuklaaniin ja kilpailee itsekin aktiivisesti, jos toki nyt on perhesyistä sivussa mittelöistä. Sisarussarjan kuopus Mette Lammi tähtää syyskesän nuorten EM-kisoihin. Perheen miesväestä Jarno Lammi on edelleen aktiivikisaaja ja valmentaja, kuten myös perheen patriarkka 65-vuotias Jouko Lammikin, joka esimerkiksi viime kesänä nappasi salkullisen mitaleita veteraanien arvokisoista.

– Vesihiihto ilmiselvästi kiinnostaa, nytkin SM-pujottelun ohessa Niihamassa nähtiin monia upeita näytöksiä esimerkiksi paljasjalkahiihtäjiltä. Nuorta väkeä on tullut mukaan kisatouhuihinkin lisää, iloitsee Laura Lammi lajinsa nykytilasta.