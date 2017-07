Markus Välimäki Kalevan Kierroksen kakkosena soudun jälkeen

Keuruulla soudetun Kalevan Kierroksen miesten vuorosoudun nopein pari oli lempääläläinen Markus Välimäki ja hämeenlinnalainen Juha Prittinen. Samalla Viialan Viriä edustava hämäläiskaksikko nousi kierroksen kärkeen kokonaiskilpailussa, Prittisen johtaessa kolmella pisteellä. Kilpailumatka oli 30km ja tuuli huipuissa jopa 11m/s teki soutureissusta rankan.

Toiseksi miesten vuorosoudussa sijoittui myös Viialan Viri 1 joukkuetta edustava Juha Hinkkanen parinaan Janne Peippo vain 20 sekuntia hävinneenä. Kolmanneksi sijoittuivat Uskelan Urhojen Jarmo Valli – Rauno Hakala.

Kokonaiskilpailussa neljän lajin jälkeen johtoon siis nousi Viialan Virin Juha Prittinen kannoillaan Markus Välimäki ja suunnistuksen jälkeen kärjessä ollut Kuntokonnien Antti Järvenpää, jolla eroa Prittiseen on 18 pistettä.

Joukkuekilpailussa kärkipaikkaa pitää pieksämäkeläinen Kuntokonnat 14798 pisteellä. Viialan Viri 1 on toisena, 134 pistettä perässä. Viialan Viri 2 on 19:s. Pisteillä on 45 joukkuetta.

Kalevan Kierros jatkuu pyöräilyllä 66 km:n tempoajona Iitissä 19.8.2017 sekä myöhemmin syksyllä maastojuoksulla.

Teksti: Veikko Kuumola