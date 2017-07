Musiikki soi ja makkara maistui kansainvälisesti

Lempäälässä alkoi viime viikolla musiikkileiri, jonka kaukaisimmat osanottajat tulivat Taiwanista ja Yhdysvaltojen länsirannikolta.

Torstaina vietettiin leiriläisten sekä heidän isäntäperheidensä ja muiden Lempäälän Rotariklubin edustajien yhteistä tutustumisiltaa.

Paikkana oli Lempäälän Luontaiskylpylän idyllinen rantapaviljonki.

Ohjelmassa oli grillimakkaraa ja muuta iltapalaa sekä spontaaneja musiikkiesityksiä.

Nuorisovaihtoa organisoinut Markku Kalliomäki kertoi kaikkien leirille ilmoittautuneiden saapuneen paikalle egyptiläistä nuorta miestä lukuunottamatta, jonka lähtö tyssähti kotimaassa puuttuvaan dokumenttiin.

Kalliomäki oli ennakoiden kehottanut Suomeen saapuvia nuoria varaamaan mukaan kylliksi lämmintä vaatetta.

Torstai-iltana lämpötila oli hitusen päälle kymmenen astetta.

– Kylmältä tuntuu. sillä Taiwanissa oli paljon lämpöisempää (+36), kertoi Mark Lee.

Nuoret osallistuivat perkussiokurssille, jota veti alan huippuihin lukeutuva professori Kay Stonefelt Fredonian yliopistosta USA:sta.

– Tavoitteena on valmistella esitys Kuokkalankosken Markkinoille. Pientä haastetta on siinä, että englanninkielessä ja nuottienlukutaidossa on aika isoja eroja, mutta toisaalta he ovat hyviä oppimaan.

Perjantai-illaksi leiriläisille oli tarjolla kotimaista eksotikkaa, sillä heillä oli ohjelmassa vierailu Nurmen lavalle lavatansseihin.

Maanantaina nuoret muuttivat kylpylän tiloista isäntäperheisiin. Toisen viikon ohjelmaan sisältyy muun muassa vaellus Birgitan polulla, sisävesiristeilyä sekä Kuokkalankosken markkinat.