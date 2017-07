Lempäälän mieskuoro laulaa Katti Matikaisen mau-ahtavassa Suomessa

Lempäälän mieskuoro esiintyy Pyynikin kesäteatterin Katti Matikainen ja mau-ahtava Suomi -näytelmässä. Mieskuoro on kokoperheen näytelmässä ”humppakerhon” roolissa.

Katti Matikainen ja mau-ahtava Suomi perustuu Silja Sillanpään samannimiseen lastenkirjaan. Sillanpää nähdään näytelmän nimiroolissa.

Tv-ohjelmista tuttu reissukissa Katti Matikainen ja lukukoira Nakkirakki osallistuvat Humppakerhon kotimaan kesäkiertueelle. Laulavien eläkeläisten matkassa kaverukset pääsevät kokeilemaan niin maatilamatkailua, metsäretkeilyä kuin festarielämääkin.

Matkalle tarjoaa haasteita Pohjanmaalta humppabussin salamatkustajaksi kipuava alati nälkäinen vuohi ja Matikaisen vikkelä Mummu, joka tuntuu aina olevan kateissa. Onneksi Katti on tottunut ottamaan selvää asiasta kuin asiasta ja Nakkirakki puolestaan tietää jo valmiiksi kaiken.

Näytelmän esiintyjäkaartiin kuuluvat Sillanpään ja mieskuoron lisäksi Ville Mononen, Johanna Ala-Siurua ja Seppo Paajanen sekä Laulu-siskot-kuoro. Esityksen ohjaa Janne Pellinen ja tuotannosta vastaa Kulttuuriosuuskunta Kaje.

Näytöksiä on jäljellä yhdeksän kappaletta. Katti Matikaisen poppoo nousee lavalle viimeisen kerran tiistaina 25. heinäkuuta.

Esityksen kesto on noin 45 minuuttia ja suositusikä on 3-vuotiaasta ylöspäin. Katsomo on katettu.