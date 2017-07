Aurinko oli markkinoiden toivotuin vieras

Erika Vikman on ollut tien päällä lähes puolitoista vuorokautta. Parin tunnin päästä hän jatkaa matkaansa Helsinkiin, mutta välissä hän ehtii käydä tapaamassa vanhempiaan Lempäälän Kuljussa. Keltaisen omakotitalon kuistilla seisoo tangokuningatar, joka pian luovuttaa tiaransa seuraavalle onnekkaalle.

Vikman valitsi itselleen tärkeäksi paikaksi Ruotasjärven uimarannan, joka sijaitsee hänen lapsuudenkotinsa lähellä. Nuoruuden lomapäivät kuluivat usein veden äärellä.

– Olen melko hyvä uimaan, joten jaksoin yleensä uida vielä sittenkin, kun kaverit hyytyivät, Vikman kertoo.

Vikmanin kesä on täynnä keikkoja ympäri Suomen, joten hän vietti lomansa jo talvella. Juhannuksena hän esiintyy Leppävirralla ja Puumalassa, ja heinäkuun alussa alkavat odotetut Tangomarkkinat.

– On kiva mennä esiintymään ja nauttimaan festareista. Viime vuonna olin päättänyt, että voitan, joten paineet olivat kovat.

Saija-äiti nyökyttelee vieressä. Vanhemmat lähtevät usein katsomaan tyttärensä keikkoja ja ovat käyneet tanssikurssin, jotta sopeutuisivat tanssilavojen yleisön joukkoon. Myös tänä vuonna he suuntaavat tangon kehtoon Seinäjoelle.

Perhe muutti Tampereelta Lempäälään, kun Vikman lopetti alakoulun. Hän siirtyi kesken yläkoulun Sääksjärven kouluun, jossa musiikinopettaja kannusti häntä musiikkiharrastuksessaan. Opettaja ehdotti Vikmanille, että hän voisi osallistua Tangojuoniori-kilpailuun. Saija-äiti oli vinkannut kisasta aiemmin, mutta vasta opettaja sai Vikmanin pohtimaan kilpailemista tosissaan. Hän voitti Tangojuoniorin ollessaan 15-vuotias.

Teini-ikäisenä Vikman alkoi myös esiintyä ystävänsä kanssa duettona erilaisissa tilaisuuksissa, kuten Kuokkalankosken markkinoilla ja Ideaparkissa. Hän tutustui muihin kaltaisiinsa ”musiikki-ihmisiin” ja piti kiinni artistihaaveistaan. Hän sanookin, että usko itseen on vienyt häntä aina eteenpäin.

– Olin yläasteella vähän outo hiihtelijä, enkä hengannut suosittujen tyyppien kanssa. Pienellä paikkakunnalla on vaikeaa, jos on kiinnostunut erilaisista asioista kuin muut. On kamalaa, jos kokee, ettei voi tehdä rakastamaansa juttua muiden takia. Sääksjärven koulun kannustava ilmapiiri on yksi syy siihen, miksi olen nyt tässä elämäntilanteessa, Vikman miettii.

Tangokuningattaruudesta luopuminen ei tunnu Vikmanista kovinkaan haikealta, sillä hän on tyytyväinen kuluneeseen vuoteen. Kaikki on mennyt niin kuin hän on toivonut, eikä hän olisi tehnyt mitään toisin. Hän odottaa sitä, millaista keikkailu on kuningatartittelin jälkeen.

– Joku kommentoi tangokuningatarvuoteni loppumista Facebookissa, että: ”Voi ei, olit hyvä laulaja.” Se tuntui hassulta. Oikeasti kaikki on vasta aluillaan!

Vikman on esiintynyt omalla tyylillään koko kuninkaallisen vuotensa ajan. Hän yhdistää keikoillaan ennakkoluulottomasti perinteistä tangoa ja pop-rockia ja pukeutuu, miten haluaa. Tangokuningattaren juhannusasu voi aivan hyvin koostua huikean korkeista koroista, mustasta väristä ja hippivaikutteista.

Vikmanin autosta löytyy aina matkalaukku, jonka hän on täyttänyt esiintymisvaatteilla. Hän ajaa Suomea jatkuvasti ristiin rastiin, joten välillä auto tuntuu kodilta. Vikman ei kuitenkaan kaipaa aloilleen asettumista, mikä on auttanut häntä jaksamaan reissaamisen.

– Satun tuntemaan sellaisen artistin kuin Danny. Hän on viettänyt matkalaukkuelämää yli 50 vuotta, joten minunkin pitäisi jaksaa vielä 49 vuotta, Vikman vitsailee.

Vikman nähdään syksyllä televisioprojektissa, josta hän ei voi vielä kertoa enempää. Kiinnostus television tekemistä kohtaan heräsi Iholla-sarjan aikana. Vikman kuvasi omaa elämäänsä parin kuukauden ajan, ja jaksot näytettiin keväällä. Hänen mukaansa ohjelman tekeminen oli terapeuttista itseensä tutustumista.

– Ensimmäistä kertaa tuntui siltä, että minusta tuli oikeanlainen kuva julkisuuteen. Täytyy myös sanoa rinta rottingilla, että sain suoraan vain hyvää palautetta ohjelmasta.

Iholla-sarjassa näkyy kohtaus, jossa radiotoimittajat painostavat Vikmania puhumaan parisuhteestaan. Hänen mielestään on hyvä asia, että ohjelmassa paljastui todellisuus kohujuttujen takana. Median hampaissa on aina joku julkisuudenhenkilö. Vikman viittaa esimerkiksi prinsessa Dianaan, laulaja Amy Winehouseen ja Matti Nykäseen, jotka median ajojahti ajoi nurkkaan.

Vikman kertoo, että hänen medialukutaitonsa on kehittynyt paljon viimeisen vuoden aikana, eikä hän suhtaudu enää sinisilmäisesti lehtiin. Hänen mukaansa tietynlainen lehdistö muuttelee haastateltavien sanomisia holtittomasti.

– Kun minut kruunattiin tangokuningattareksi, olin omillani. Tuntui, etten hallitse mitään. Minua vedettiin kuin pässiä narussa, ennen kuin opin toimimaan median kanssa.

Vikman ei googlaile itseään tai lue keskusteluja, jotka koskevat häntä. Hän haluaa vältellä ihmisten ilkeitä mielipiteitä. Yksi keino taistella negatiivista mediahuomiota ja julmaa nettikommentointia vastaan on se, että tekee eron esiintyjäminänsä ja kotiminänsä välille. Lavallakin täytyy antaa kaikkensa, joten välillä pitää saada löhöillä rauhassa kotona.

– Kukaan ei jaksa olla koko ajan hyvä asiakaspalvelija. Mielenterveyden kannalta on tärkeää, että luo itselleen työroolin, Vikman toteaa.

Lempäälän-Vesilahden Sanomat esittelee tässä juttusarjassa tuttujen paikallisten lempikesäpaikkoja.