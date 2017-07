Keskikesän hetki

On keskikesä. Kesäinen sunnuntai-ilta pimenee ympärilläni. Mieleeni tulee veljeni runo:

Istun sateen viilentämällä laiturilla.

Vesihöyrykeijut tanssivat lammen pinnalla.

Valse triste

Elämä leijuu pinnalta pilveen.

En sano mitään.

On aika ja ei.

Kohoan ilmaan, kun sudenkorento

lehahtaa siivilleen.

Keskikesän janoinen hetki

suistaa mielen tyhjyyteen.

Minne minä menisin, missä ei Sinun

rauhasi olisi.

Henri Matikainen

Vuosi sitten syntyi odotettu poikamme. Kulunut vuosi on ollut ikimuistoisen ihana. Lapsi on tuonut paljon iloa elämäämme. Tänään kävin sairaalassa katsomassa lähiomaista, jonka elämä on elämänkaaren toisessa päässä.

Emme tiedä, onko aikaa paljon vai vähän. Jokainen elinpäivämme on määrätty jo ennen syntymäämme. Elämä leijuu hitaasti pinnalta pilveen, kohti taivasta. On aika ja ei. Kuvailemme elämäämme usein ajan kautta, mitä tein eilen, mitä aion tehdä, mitä toivon tulevaisuudelta, millaista oli ennen.

Aika kuluu. Aikaa kulutetaan. Ei ole tarpeeksi aikaa. On vielä hyvin aikaa. Nyt on oikea aika. Aika kuluu kuluttamatta. Kunpa osaisin nauttia pienistä hetkistä, en välittäisi liikaa ajasta. Raamatussa Saarnaaja sanoo, että ”Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla.” Suunnittelemme elämäämme ja luulemme, että voimme täysin itse vaikuttaa siihen, miten voimme aikamme käyttää.

Minne minä menisin, missä ei Sinun rauhasi olisi. Luottavaisena voimme antaa ajan kulua ja elää. Nautitaan kesästä ja kauniista luonnosta, elämämme jokaisesta päivästä.

Tanja Hällstén-Huuki