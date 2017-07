Tuhotöitä ja varkauksia Lammasniemessä – poliisi kaipaa vihjeitä

Lammasniemessä leireilee tänä kesänä todennäköisesti kunnan viimeiset kesäleiriläiset. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle maanantaina 27. kesäkuuta, että kunnan järjestämä leiritoiminta muutetaan kesä- ja päivätoiminnaksi. Tällä tavoitellaan säästöjä kunnan kolmanteen talouden tasapainottamisohjelmaan.

– Leirit ovat työllistäneet muutaman aikuisen ohjaajan, nuoriso-ohjaajat ja kolme alle 18-vuotiasta nuorta. Yksi aikuisista ohjaajista toimii leiripäällikkönä. Ohjaajien koulutustaso on tänä vuonna liikunnanohjaajasta luokanopettajaopiskelijoihin, kertoo liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti

Jatkossa kunta järjestää lapsille ja nuorille päivätoimintaa omalla henkilökunnalla ja säästöä leirien lopettamisesta kertyy 11 000 euroa. Leirimaksujen korotuksia ei harkittu, koska kunta haluaa tarjota perheille matalan kynnyksen toimintaa.

– Leirien ajatus on tavoittaa mahdollisimman paljon lapsia ja haluamme pysyä matalan kynnyksen aktiviteettina, vs.sivistysjohtaja Mika Seppänen toteaa.

Tänä vuonna Lammasniemessä järjestetään neljä leiriä. Aikaisempina vuosina leirejä järjestettiin seitsemän.

– Kaikki leirit ovat täynnä, mutta ilmoittautumisia tuli verkkaisemmin kuin aikaisempina vuosina. Kesäleireillä on Vesilahdessa pitkät perinteet ja ovat olleet todella suosittuja, paikat viedään käsistä. Lasten määrä kunnassa on suuri ja tämä on ollut hyvää palvelua kunnan lapsille ja nuorille. Myös hyvistä ohjaajista on ollut ylitarjontaa, leirien maine on kiirinyt kauas, Sari Juuti kertoo.

Mika Seppäsen mukaan suunnitelmat ensi kesälle ovat vielä auki eikä käytännön toteutusta ole vielä mietitty. Valtuuston päätöksen pohjalta lähdetään ideoimaan ensi kesän toimintaa Tänä vuonna toteutetut kesäpajat kuitenkin jatkavat ja niissä hyödynnetään ohjaajien tietoja, taitoja ja vahvuuksia.