Vuoden Lempo -äänestys on käynnissä

Vuoden Lempo on valittu Lempäälässä jo vuodesta 1994. Tunnustus myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut myönteisesti Lempäälän hyväksi. Valinnan tarkoituksena on Lempäälän tunnetuksi tekeminen myönteisellä tavalla. Vuoden Lempo voi toimia kulttuurin, urheilun, järjestöelämän, politiikan, vapaaehtoistyön, liike-elämän yms. aloilla. Viime vuonna Vuoden Lempo -tunnustuksen sai Markus Perko.

Vuonna 2017 Vuoden Lempon valitsee kunnanhallituksen perustama Lempo-työryhmä. Valinnan tueksi järjestetään yleisöäänestys. Äänestää voi 11. elokuuta saakka ja äänestys avautui Kuokkalankosken markkinoilla.

Äänestää voi joko työryhmän ennakkoon asettamaa ehdokasta tai omaa ehdotusta. Vuoden Lempo 2017 julkistetaan Lempäälä-päivänä 9. syyskuuta 2017.

Työryhmän asettaman ehdokkaat vuoden 2017 Lempoksi ovat:

Titta Eräniitty, Taitokeskus Lempäälän vastaava opettaja, muotoilija ja käsityönopettaja

Henrik Haapala, jääkiekkoilija

Erja Herkkola, koulukuljetuksista vastaava linja-autonkuljettaja, vuoden 2013 koululaisajoneuvonkuljettaja

Jorma Lehtinen, talviliikuntaa edistävän vapaaehtoistyön tekijä, yrittäjä, erikoislääkäri, yhdistysaktiivi

Ilkka Mäkinen, Aimalan kirkkoetsinnän ”isä”, yhdistysaktiivi, kirjastohistorian dosentti, tutkija

Ville Niemelä, Hiihtomaa- ja Hopeasompa-projektien vetäjä

Sanna Oikarinen, rehtori, yhdistys- ja seurakunta-aktiivi.

Vuoden Lempoa voi äänestää pääkirjastossa, Kuljun kirjastossa, Sääksjärven kirjastossa ja osoitteessa http://www.lempaala.fi/uutiset/vuoden-lempo-2017-yleisoaanestys/