Kiitos Viialan Metsänkävijät!

Hikisen Rautialan lenkin loppukilometreillä kohtasin viime viikolla todellisia gentlemanneja. He pyöräilivät vastaani, pysähtyivät ja kohteliaiden tervehdysten jälkeen toivottivat ihanaa kesää.

Vastasin kiitos samoin, jolloin yksi noin 10-12-vuotiaista kysyi ”kelpaisko sulle tämmönen vihta, joka me tänään tehtiin?”.

Tokihan mulle kelpaisi, mutta kun ei ole nyt rahaa mukana, totesin. ”Eeeeei me rahaa tarvita, me toivotetaan vaan Ihanaa kesää! Ollaan Viialan Metsänkävijöitä ja nyt pyöräretkellä täällä.”

Vihta siirtyi kädestä käteen. Vähän vielä juteltiin niitä näitä ja lähdettiin tahoillemme. Kohtasin todelliset puhtaan ilon tuottajat. Isot kiitokset, ihanaa kesää riittää tämän kokemuksen jälkeen pitkäksi aikaa!

Pirjo Hakuni