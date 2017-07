Koppanen pokkasi Samsungin

Median ketjuuntuminen ja kasvoton omistaminen nostattavat vasta-aallon. Viestimien samankaltaisuus ja isäntien näkymättömyys saavat suuren yleisön janoamaan aitoja vaihtoehtoja sekä kunnioittamaan tunnistettavia vastuunkantajia.

Pirkanmaan Lehtitalo -konsernia luotsaava toimitusjohtaja Olli Sirén aistii signaaleja siitä, että suomalainen yhteiskunta alkaa arvostaa sinivalkoista kasvollista omistamista.

– Tuttu toimija ja suora keskusteluyhteys synnyttävät luottamusta, joka on tiedonvälittäjän ykkösavu.

Toimitusjohtaja Olli Sirén sanoo, että tiedonvälityksen kansainvälinen myllerrys on ulottanut lonkeronsa maailman jokaiseen kolkkaan.

Hänen mukaansa kulovalkean tavoin etenevä globaali informaation vallankumous on huumannut ihmiset.

Pirkanmaalaiskustantaja päättelee, että eri maanosissa aletaan pikku hiljaa havahtua kaikkivoipaisuuden glamourista.

Mopo on karannut käsistä, eikä entiseen ole paluuta.

Paikallislehtien, -radion ja -television maailmassa työskentelevä Sirén sanoo mediakentän ja viestimien toimintakulttuurien luoneen täydellisesti nahkansa.

– Entisessä maailmassa oli muutamia portteja, joista sisään astumalla pääsi tiedon lähteelle. Porteilla oli vartijansa.

– Uudessa ja alati muuttuvassa maailmassa tietoa tulvii tsunamin tavoin kaikkialta. Kuka tahansa voi olla tiedon liikkeelle saattaja.

Olli Sirén päättelee, että tiedon yltäkylläisyys aiheuttaa suuressa yleisössä ähkyä. Vikkelät ovat jo heränneet peräämään olennaista.

– Onhan siinä merkittävä ero, annetaanko lapselle aapiskirja vai Google, hän ravistelee.

Kustantaja nostaa tarpeen keihään kärkeen.

– Olennaista on, mitä halutaan tietää ja mihin tietoa käytetään.

Olli Sirén muistuttaa medialukutaidon tärkeydestä. Hän pitää välttämättömänä, että taito istutetaan lapsiin peruskoulussa.

– Vaikka meillä on verkossa kaikki mahdollinen tieto ulottuvillamme, mutta emme osaa etsiä ja löytää tarvitsemaamme, tarjonnasta ei ole hyötyä.

– Kirjan, lehden tai jonkin muun valmiiseen muotoon saatetun lähteen vahvuus piilekin siinä, että joku on tehnyt tiedon keräämistyön ja sillä kiteyttänyt palasen vallitsevaa maailmaa.

Sirén ravistelee monen harhaista käsitystä siitä, että jo valtava tiedon määrän olemassaolo takaa volyymin hyödyntämisen.

– Todellisuudessa on paljon tietoa, joka on aivan muissa lähteissä kuin Googlessa.

Mullistus

jatkuu

Olli Sirén odottaa, että tiedonvälityksen mullistus mylvii vielä pitkän aikaa.

– Missään tapauksessa informaatiotekniikan voittokulun liikkeelle sysäämä aalto ei ole laantumassa.

– Tulivuoren purkautumisen kaltainen uuden luominen jatkuu. Tulossa on esimerkiksi uusia teknisiä ratkaisuja, joista meillä ei ole edes hajua.

– Saamme elää vielä useita merkittäviä teknisiä murroksia. Edessämme on aika, jolloin syntyy uudenlaisia kirjastoja, joissa on kaikki mahdollinen.

Kustantaja vartoaa esimerkiksi ajankohtaa, jolloin digitaalinen paperi on totta.

– Digitaalinen paperi mullistaa monta asiaa.

Jokainen

voi viestiä

Kustantaja Olli Sirén arvostaa sitä, että verkkomaailma mahdollistaa jokaiselle halukkaalle informaatikon roolin.

Hän on seurannut hyvin kiinnostuneena muiden muassa mitä nokkelimpien blogien luojia.

– Moni nuori bloggaaja on synnyttänyt sanomallaan jotakin uutta. Ennalta arvaamattomat aihepiirit keräävät erittäin suuria yleisöjä.

Sirén huomauttaakin, että moni ihmisjoukot liikkeelle aktivoinut itsekin äimistelee, mitä oikeasti tapahtui ja mitä ihmisten kiinnostus tarkoittaa.

– Vaikuttavuuden saavuttaminen on mitalin myönteinen puoli, Sirén arvostaa.

Hän muistuttaa siitä, miten runsaasti yhteiskunnassa on tietoisia pyrkimyksiä saada kansalaiset liikkeelle mutta miten toiveet eivät vain toteudu lukuisista vauhdittamisista huolimatta.

Haaste perinteisille

toimijoille

Nokkela ja ajassa elävä paikallismedian pyörittäjä yhdistää ammattilaisten tuottaman sisällön ja suuren yleisön suoltaman aineiston.

– Olennaista on se, että lukija erottaa, mitä materiaalia hän kahmii, Olli Sirén painottaa.

Hän lisää, että niin ammattilaisten kuin ei-ammattilaisten käsien työlle riittää kysyntää.

– Arjen todellisuus osoittaa menekin todeksi.

Kustantaja viittaa Googlen erikoispiirteeseen eli siihen, että on pohdittava, mikä tarjolla olevasta aineistosta on oikeasti totta.

– Koen, että erilaisten materiaalien läsnäolo auttaa ihmisiä kehittämään ymmärrystään tiedon alkuperästä ja sen paikkansapitävyydestä.

– Runsaudensarvi johtaa jossakin juoksussa siihen, että lehdellä, paperisella tai sähköisellä, on arvostettu kokoajan tehtävä.

Olli Sirén visioikin, että vetovoimainen ja toimiva paikallismedia sisältää korkeatasoista toimituksellista antia, kattavaa kaupallista informaatiota sekä sosiaalisen median moni-ilmeistä virtaa.

Perustehtävä

ei häviä

– Tiedonvälityksen perustehtävä ei häviä milloinkaan, Olli Sirén linjaa.

Kustantaja neuvoo tarkastelemaan tietoyhteiskuntaa yksittäisen kansalaisen vinkkelistä.

– Ihminen tarpoo aikansa jäsentelemättömän tiedon tulvan keskellä. Hän alkaa arvostaa luokiteltua ja ajatuksella koottua tietoa.

Sirén muistuttaa ihmisen tarpeesta tuntea ja kokea.

– Perinteinen sanomalehti kolahtaa postilaatikkoon ja tilaaja tuntee paperin hyppysissään sekä sivuille asetellun tiedon silmissään. Sähköisessä maailmassa surffaaja elää toisenlaisessa kokemusviidakossa.

Kustantaja pitää tiukasti mielessään, että aistimukset ohjaavat merkittävästi ihmisen toimintaa.

Yhteiskuntavastuu

on totta

Kansakunta perää eri toimijoilta yhteiskuntavastuuta.

Olli Sirén tietää, että suomalainen perheyritys kantaa kortensa kiitettävästi kekoon.

– Pirkanmaan Lehtitalossa yhteiskuntavastuu toteutuu esimerkiksi yleisen luottamuksen ilmapiirin ylläpitämisenä. Paikkakunnilla, joilla julkaisemme lehtiä, puhallamme me-henkeä ja kannustamme hyviä hankkeita. Olemme reviiriemme vahvoja puolestapuhujia. Terve kritiikkikin kuuluu asiaan.

– Lehtien sisällöt ovat totta. Tästä peruspilarista kiinni pitäminen on nimenomaan vastuuta yhteiskunnasta. Lukijakunta voi luottaa siihen, että painettu sana on faktaa.

– Sanomalehden toimittaminen ei ole markkinointiviestintää. Ammattilaiset takaavat sen, että lukija saa journalistisen sisällön juttuina ja vastaavasti rahalla ostetut mainokset kaupallisina tiedotteina.

Sirén muistuttaa lainsäätäjää vastuullisuudesta.

– Toimintasäännöt ja lähtökohdat on rakennettava tasavertaisiksi. Suomessa muiden muassa mainoksen ostavan asiakkaan on kohdattava yhtenäinen verotuskulttuuri niin suomalaisen median kuin globaalin toimijan kuten Googlen kanssa asioidessaan. Laki on kirjoitettava sellaiseksi, että verokanta toteutuu yhdenmukaisena asiakkaan sijaintimaassa, hän vaatii.

Omistajuutta

arvostetaan

– Nokian historia herätti suomalaiset ymmärtämään omistajuuden merkityksen, Olli Sirén teroittaa.

Kustantaja iloitsee siitä, että yhteiskunnassamme arvostetaan nykyään kasvollista omistajuutta.

– Omistajuushan vaikuttaa isosti siihen, miten yritys toimii ja mitä se arjessaan edustaa.

Sirén on vakuuttunut siitä, että yrityksien omistajuus kohoaa jo lähitulevaisuudessa keskeiseksi yhteiskunnalliseksi arvoksi.

– Kansakunta alkaa kunnioittaa sitä, että yrityksestä löytyy selkeä vastuunkantaja, joka selvittää ratkaisujensa perustelut ja on valmis avoimeen sekä hedelmälliseen vuoropuheluun. Luottamuksen ilmapiirin vallitsemiselle annetaan yleinen arvo, hän odottaa.

Pirkanmaan Lehtitalo -konserniin kuuluvan Lempäälän-Vesilahden Sanomat Oy:n toimitusjohtaja Olli Sirén täyttää 50 vuotta 20. syyskuuta. Hän viettää merkkipäiväänsä läheistensä parissa. Yleistä vastaanottoa ei ole.



Teksti: Matti Pulkkinen

Kuva: Matti Pulkkinen