Uusi kirjasto on lähes puoli vuotta myöhässä

Uuden kirjaston työmaa on pääurakoitsijan mukaan noin 23 viikkoa jäljessä alkuperäisestä aikataulusta. Vesilahden kunnan julkaisema tiedote kirjaston edistymisestä on julkaistu 30. kesäkuuta. Edellisessä tiedotteessa 1. kesäkuuta kirjastotyömaan kerrottiin olevan noin 12 viikkoa jäljessä.

Tiedotteen mukaan myöhästymiselle ei ole yhtä erityistä syytä, vaan rakennustyömaa on edennyt hitaammin kuin alun perin on suunniteltu. Urakoitsija on toimittanut alustavan uuden aikataulun, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty.

Rakennuksen vesikatto on rakenteilla ja katon on ilmoitettu olevan vedenpitävä koko rakennuksessa heinäkuun puoleen väliin mennessä. Ikkunoita päästään asentamaan noin kuukauden kuluttua.

Kesäkuun lopussa rakennuksen puurunko oli kokonaan valmis ja vesikatosta oli valmistunut 70 prosenttia. Lämpöeristeitä ja sisälevytystä tehtiin niissä paikoissa, missä se on mahdollista. Elokuun alussa pystytetään kiinteitä väliseiniä ja elokuun puolivälissä aloitetaan ulkovuorausta. Samaan aikaan tehdään pintalattiat.

Rakennukseen tulee maalämpö, jonka lämmityskaivot tullaan tekemään elo -syyskuun aikana.

Kunnalla on työmaalla ulkopuolinen valvoja, jotta työt tehdään sopimusten ja yleisten rakennusmääräysten mukaisesti.

Työmaalla ei ole havaittu laatupuutteita rakentamisen suhteen.