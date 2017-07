Sinileviä löytyy edelleen runsaasti

Pirkanmaalla on havaittu neljällä havaintopaikalla runsaasti sinilevää, ja hieman sinilevää on havaittu yli kymmenellä kohteella. Edes kesän hellekauden aikana ei levähavaintoja tullut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tietoon yhtä runsaasti.

Hieman levää havaittiin muun muassa Pyhäjärven rannalla Mäyriänrannassa Lempäälässä.

Sinilevien runsastuminen syksyllä johtuu ravinteiden määrän lisääntymisestä järvissä. Syvemmissä vesikerroksissa kasvaneet sinileväesiintymät voivat nousta syksyllä sopivissa tuuliolosuhteissa pintaan ja ajautua rannoille.

Jos vedessä on vain vähän sinilevää, siinä voi vielä uida, mutta herkkäihoisille sekin voi aiheuttaa ihon ärsytystä. Veden nielemistä ja käyttöä tiski- pesu- ja löylyvetenä on vältettävä aina, kun vedessä on havaittu sinilevää, eikä pieniä lapsia ja lemmikkieläimiä pidä päästää silloin rantaan. Koirat voivat saada vaarallisen annoksen sinilevää jo nuolemalla turkkiaan uinnin jälkeen.

Sinileväpitoisessa vedessä uimisesta voi aiheutua ihon, huulten ja silmien ärsytystä. Oireisiin auttaa ihon ja silmien huuhteleminen puhtaalla vedellä. Nieltynä ja hengitettynä sinilevämyrkyt voivat aiheuttaa flunssan kaltaisia oireita: nuhaa, päänsärkyä, yskää ja kuumetta sekä pahoinvointia ja ripulia. Oireet ilmenevät yleensä muutaman tunnin päästä altistuksesta. Vakava sinilevämyrkytys edellyttää runsaan sinilevämäärän nielemistä ja Suomessa kuolemaan johtaneita sinilevämyrkytyksiä on todettu vain eläimillä. Myrkytystapauksissa toimintaohjeita saa myrkytystietokeskuksesta.