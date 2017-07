Kisan passariosasto vahvistui

Lempäälän Kisa jatkaa lentopallossa miesten ykkössarjassa. Joukkueen kokoonpano alkaa hiljalleen muotoutua, tuorein uutinen on, että joukkue julkisti kuusi uutta sopimuspelaajaa ensi sesongiksi. Pelajista viisi on vanhaa tuttua ja yksi uusi tuttavuus.

Kisan runkomiehistä yleispelaaja Sauli Silpo, hakkuri Anssi Vesanen, libero Tommi Roininen ja sentterit Toni Laine sekä Sten Kruuda jatkavat joukkueessa. Viisikosta löytyy noin 1500 pelin kokemus maan pääsarjasta, ja kukin heistä on edustanut Kisaa jo useamman vuoden ajan.

– Viime kaudesta jäi menestysnälkää ja intoa pelaamiseen. Meillä on tiivis, hyvähenkinen pelaajarunko ja hommat seuran taustoilla toimivat. Miksipäs ei pelaamista sitten jatkaisi, tuumii joukkueen monivuotinen kapteeni Sauli Silpo, joka tähyää jo tiukasti kohti Hääkiven beach-volley kenttiä kesän ulkopelikautta odotellessa.

– Heti, kun lämpömittari näyttää kaksinumeroisia lukemia, siirrytään Hääkivelle, Silpo sanoo.

Koska mainittu viisikko on jo kokemukseltaan ja iältään niin sanotuissa kypsisssä kymmenissä, pitää joukkueeseen löytyä nuorta haastoa, jota edustaa nyt julkaistu kuudes sopimuspelaaja 18-vuotias Tomi Perkiö. Mitaltaan 192-senttinen yleispelaajan ja hakkurin tontilla viihtyvä Perkiö on pelannut edelliskaudet Pälkäneen Luja-Lukossa kakkossarjaa ja Akaa-Volleyssa A-poikia, joihin hän ikänsä perusteella mahtuu tulevallakn sesongilla.

Viime kauden muun pelaajiston kanssa käydään neuvonpitoa edelleen, todennäköistä on, että kommesta viiteen viime kaudella Kisan nutussa ollutta pelimiestä jatkaa Lempäälässä. Uusiakin pelaajia seuran kiikarisa on, joten pelaajamarkkinoiden pullat ruskistuvat uunissa mukavasti. Pelipaikkakohtaisesti passarin tontti on seuraava ratkaistava asia eli kapellimestarin rooli Kisassa ensi kaudella on vielä avoin kysymys. Yksi varteenotettava vaihtoehto on viime vuioden pääpassari Arttu Lehtimäki.

LeKin seurajohto tiedottaa, että myös usean naapuriseuran kanssa on keväällä keskusteltu yhteistyöstä. Kisa solminee farmin, ehkä sekä liigaan että kakkossarjaan. Kakkosarjassa pelaavan Lempääälän Jyryn kanssa yhteistyö jatkuu tiiviinä, mutta siihen ei kuulu seurojen välinen farmiyhteistyö.