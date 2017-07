Toivolan kylän postikoppi remontoitiin uuteen kukoistukseen

Nyt on Facebook, mutta ennen oli postikoppi

Toivolan kylälle rakennettiin 64 vuotta sitten talkoilla postikoppi. Postikopilla pysähtyi maitoauto, jonne tuotiin maitotonkat ja kauppa-auto, jossa hoidettiin kauppa-asiat. Käytännön asioiden hoidon lomassa tavattiin tuttuja ja vaihdettiin kuulumisia puolin ja toisin.

Postikoppi rakennettiin, kun Posti paransi palveluaan vuonna 1953 ja alkoi kuljettaa kyläläisten postit keskeisiin sekatavarakauppoihin tai kohtaamispaikkoihin. Sitä ennen kyläläiset hakivat koko kylän postit vuorollaan Narvasta.

Vuosien varrella postikoppia on pidetty talkoovoimin kunnossa. Perusteellisemman remontin alkuunpanija oli Eila Toivonen, joka ryhtyi tuumasta toimeen Jussi Salosen, miehensä Matin ja Erkki Kankaisen kanssa. Postikopin seiniä jouduttiin uusimaan useammasta kohtaa ja talkoolaiset tekivät myös uuden oven. Postikopin alkuperäiset penkki ja pöytä ovat edelleen käytössä. Lattialla on vanha räsymatto ja pitsiverhon ikkunaan on virkkasi Eila Toivonen. Hän on myös hoitanut kukat kaunistamaan koppia. Jussi Salonen taiteili ikkunoihin väriä ja vuosiluvut. Lopuksi postikoppi maalattiin. Remontti kesti työviikon verran – maanantaista perjantaihin. Perjantaina valmiin remontin kunniaksi juotiin kuohuviinit.

Kopin seinälle Eila Toivonen keräsi valokuvahistoriikin kylän asukkaista. Jokaisen talon väestä ja vakituisemmista kesäasukkaista on oma kuva. Remontoijat muistelevat, että vanhin kuva pellavan loukutuksesta olisi ajalta ennen sotia.

Uuteen kukoistukseensa noussut postikoppi on herättänyt ohikulkevissa kiinnostusta. Sen edessä on nähty autoja pysähtyneenä ja kopille ovat kokoontuneet myös kylän naiset matkallaan kodalle. Valokuvat kirvoittavat katsojissa muistoja ja postikoppi pysynee siis jatkossakin koko kylän kohtaamispaikkana, jossa kuulumisten vaihtamisen lisäksi muistellaan menneitä. Avajaisia postikopilla ei vielä ole ehditty viettää, mutta eiköhän niidenkin aika tule.