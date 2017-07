Yleisurheilussa mitalijuhlaa ja Seuracupin kärkipaikka

Heinäkuu on ollut vilkas kisakuukausi yleisurheilussa. Hämeen piirissä on järjestetty useita mestaruuskilpailuja. Samoin valtakunnallinen Seuracup pyörähti aluekilpailujen myötä käyntiin. Lempäälän Kisa Yleisurheilun edustajat ovat olleet aktiivisesti paikalla ja menestystä on tullut.

Nuorten 9–15 -vuotiaiden sarjoissa on käyty sekä moniottelujen että kävelyjen piirinmestaruuskilpailut. Akaan otteluissa mestaruuden otti Emilia Kilpinen, hopealla olivat Aarne Kalela, Niia Niemelä ja Noel Nikulainen sekä pronssilla Aapo Närhi. Kävelymestaruudet ratkottiin Nokialla, jossa lekiläisiä mukana oli viisi ja kaikilla kotiin tuliaisina mitali. Mestaruuteen kävelivät Iina Niemelä piiriennätysajalla sekä Miika Niemelä ja Emilia Hölli. Kakkoskorokkeelle nousivat Niia Niemelä ja Veera Rantala.

Nuorten alle 17-vuotiaiden pm-kisojen ensimmäisen päivän lajeissa Lempäälästä mukana oli iskukykyinen joukkue. Kaksoisvoitto tuli 1500 kisassa, kun Aleksi Kivelä juoksi voittoon ajalla 4.17,71 ja Leevi Keronen oli toinen 4.19,42.

Naisten puolella samasta lajista tuli myös kaksi mitalia, kun Venla Ranta voitti ajalla 4.58,17 ja Helmi Karjainen oli

kolmas 5.27,47. Moukarissa mestaruuden heitti Pinja Kianta 44.40 tuloksella. Ratakierroksen 400m kisassa Tomy

Nurmesniemi oli nopein ajalla 52.78, Kivelä juoksi 53.82 ja otti pronssin. Nea Karppinen aitoi 100m aikaa 15.23 ollen

hopealla. LeKi Yleisurheilu oli kisapäivän piirin paras seura yhdessä Tampereen Pyrinnön kanssa.

Valtakunnallisessa Seuracupissa on meneillään 20. kerta ja sen myötä juhlavuosi. LeKi Yleisurheilun joukkue otteli ensimmäisessä osakilpailussa pisteet 13692 ja on sillä Giga-sarjan kärkipaikalla. Niskaan hengittävät tutut kilpakumppanit IF Drott, Naantalin Löyly, Sibbo Vargarna ja Raision Kuula. Seuracupin toinen osakilpailu on elokuun alkupuolella Nokialla ja finaalitapahtuma syyskuun alussa Sastamalassa. LeKi Yleisurheilu on voittanut Seuracupissa sarjansa finaalin viisi kertaa, joista neljä peräkkäin vuosina 2013-16.

Teksti: Timo Reunanen

Kuva: Veli-Matti Ranta