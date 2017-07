Kesä on suosittu ajankohta häiden järjestämiselle. Ovatpa häät sitten pienet tai suuret, luodaan niiden onnistumiselle joskus suuria paineita. Lautasliinat ja häiden teemaväri valitaan hyvissä ajoin ja kaiken pitäisi olla täydellistä. Juhlia suunnitellaan jopa vuosien ajan ja suositut vihkikirkot ovat täyteen varattuja jo kauan ennen morsiusparin tärkeätä päivää. Tuon rakkauden juhlan järjestelyjä seuratessa tulee joskus mieleen, että sepä on melkoista suorittamista!

Vietimme puolisoni kanssa 30-vuotishääpäivää tänä kesänä ja olemme muistelleet sen aikaisia tunnelmia. Kesä 1987 oli sateinen ja kylmä, hääpäiväksemme osui kuitenkin kaunis sää ja avioliittomme ensimmäinen päivä sujui muutenkin mukavasti. Meidät vihki tuttu ja turvallinen kotiseurakunnan kirkkoherra Aarre Laitila. Hänen vihkipuheensa käsitteli mm. sitä, miten elämässä ei voi tietää mitä tuleman pitää ja että kaikkea ei voi suunnitella valmiiksi. Aviopari sanoo vihkimisen aikana tahtovansa rakastaa, mutta rakkautta ei voi suorittaa. Hääpäivä on vasta alku yhteiselle polulle samaan suuntaan, vaikka se saattaakin joskus häävalmisteluissa unohtua.

Työelämä on viime vuosien aikana muuttunut entistäkin vaativammaksi ja tämän päivän hääparit ovatkin erilaisten haasteiden edessä. Nuoret perheet kohtaavat monenlaisia ongelmia ja puolison kanssa olisi löydettävä yhteinen sävel yhdessä jatkamiseen. Haasteista selvitäkseen on edelleen tahdottava rakastaa, vaikka hääpäivän hohto hälvenee ja arki astuu kuvioihin. Lastenkasvatus saattaa kiristää pinnaa ja työttömyys voi sekoittaa perheen toimeentulon. Puolisoa ei voi muuttaa, mutta hänet oppii tuntemaan vuosien saatossa paremmin ja omia käsityksiämme voimme jokainen ajoittain tarkistaa. Tässä vaiheessa

avioliittoamme saamme olla kiitollisia yhteisistä vuosista, aikuistuneista lapsista ja pienestä lapsenlapsesta. Toivottavasti yhteisiä muistoja syntyy vielä pitkään.

Jos joku kysyy, mitä rakkaus on, niin se ei ole muuta kuin tuuli, joka suhisee ruusuissa ja hiljenee sitten. Mutta usein se on myös ikään kuin murtumaton sinetti, joka kestää elämän ajan, kestää kuolemaan saakka. Jumala on luonut sen monenlaiseksi ja on nähnyt sen kestävän tai katoavan. (Knut Hamsun)

Anna-Maija Kurki, kirkkovaltuutettu, Vesilahti