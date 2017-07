Sotahevosen suuri seikkailu

Tänä kesänä Hakkarin kartanon puiston kesäteatterissa esitetään Suomi 100 -teemalla Arto Paasilinnan kirjaan perustuva hirtehishuumorilla ryyditetty näytelmä Sotahevonen, tiettävästi ensi kertaa ulkoilmaesityksenä. Lempäälän Nuorisoseuran produktiossa ohjauksesta vastaa jo seitsemättä kesää peräkkäin Jari Lehto.

Tänä kesänä katsojia ilahduttaa katettu katsomo sekä suomenpienhevonen Onkemäeltä, Omenamäen Kaneli, roolinimeltään Heikki.

Eletään jatkosodan talvea vuonna 1942, kun neuvostoliittolainen hävittäjälentokone tekee pakkolaskun. Tästä alkaa tapahtumarikas matka halki talvisen Suomen. Jossain vaiheessa kaksikon, Jari Lehto desanttina ja Harri Toivola lentäjänä, mukaan reissulle päätyy myös suomenhevonen Heikki, josta tulee korvaamaton apu ja ystävä, inhimillinen tekijä keskellä sota-aikaa.

Kaneli viettää aikaansa samassa aitauksessa shetlanninponi Nupun kanssa Vesilahden Onkemäellä. Hevosen omistajat Jari Lehto ja hänen vaimonsa Mirja Pöntynen ovat kummatkin mukana nuorisoseuran teatteriprojektissa. Pöntynen on näytelmässä meklari, joka huutokauppaa hevosen.

– Heikkiä näyttelevä Kaneli on kylläkin tamma, mutta kerrankos sitä sukupuoliroolit näyttämöllä vaihtuvat. Kovasti töitä Kanelilla on; se joutuu vetämään 600 litraa lentokonepolttoainetta Kajaanissa keskellä metsää, sanoo näytelmän ohjaaja ja Kanelin omistaja Jari Lehto, joka tietää kertoa, että näytelmänteosta vihiä saanut Heikin etunimikaima Heikki ”Hexi” Riihiranta odottaa jo malttamattomana pääsyä seuraamaan esitystä.

Esitykset pe 7.7, su 9.7., pe 14.7., la 15.7., su 16.7., ti 18.7., to 20.7., pe 21.7., su 23.7., ti 25.7., to 27.7., pe 28.7., su 30.7., ti 1.8., to 3.8., pe 4.8. ja su 6.8.

Näytökset (Kuokkalantie 5) ovat arkisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17.

Merunlahdella nähdään tänä kesänä Tukkijoella-musiikkinäytelmä. Teatteri Valentino esittää näytelmän ja Vihreä Polku huolehtii teatterikansasta kahvituksesta. Teuvo Pakkalan kirjoittaman ja Oskar Merikannon säveltämän näytelmän on ohjannut Leila Karttunen ja sovittanut Vili Auvinen. Koreografia on Mika Keski-Kapeen ja musiikin toteutus Tauno Honkalan.

Pienelle paikkakunnalle saapuvasta uittoporukasta kertova Tukkijoella sai ensi-iltansa jo vuonna 1899. Se on Pakkalan tunnetuin teos sekä yksi kaikkien aikojen suosituimmista ja esitetyimmistä suomalaisista näytelmistä. Siitä on tehty kolme elokuvaversiota.

Heinäkuun ajan on näytöksiä tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin.

Esitykset: su 2.7., ti 4.7., ke 5.7., to 6.7., ti 11.7., ke 12,7., to 13.7., su 16.7., ti 18.7., ke 19.7., to 20..7, su 23..7, ti 25.7., ke 26.7., to 27.7., su 30.7, ti 1.8., ke 2.8. ja to 3.8.

Näytökset ovat arkisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 16.

Luonnonläheisen esityspaikan osoite on Vihreä Polku, Merunlahden kesäteatteri, Koipitaipaleentie 150 Lempäälä.

Viime kesän Pocahontas saa nyt jatkoa Rämsöössä. Tänä kesänä Vesilahdessa Rämsöön teatterirannassa nähdään Rämsöön Kesäteatterin yhteistyössä Vammalan Teatterin kanssa esittämä koko perheen seikkailu Sanansaattaja ja Päällikön Sulka. Näytelmän on käsikirjoittanut Rami Saarijärvi ja sen ohjaa Reeta Annala. Musiikin näytelmään on säveltänyt Juuso Lähdekorpi.

Intiaanileirissä juhlitaan sadonkorjuuta yhdessä siirtolaisten kanssa. Kesken sadonkorjuujuhlan lapset syöksyvät kertomaan : Vieras laiva lipuu auringonlaskun rannalle. Epäluulo nostaa päätään ja soturit nostavat aseensa. Tulija on elegantti englantilaisneito valkoisissa hansikkaissaan, joka astelee itsevarmasti ohi soturien ja vaatii heimoneuvoston koolle:

– Minulla on teille Päällikön Sulka ja viesti Pocahontasilta.

Siitä alkaa hauska ja jännittävä seikkailu, joka kääntää tilanteet ylösalaisin ja työntää monet muutoksen tielle. Kenelle Päällikön Sulka lopulta päätyy?

Rämsöössä (Rämsööntie 967) on tehty kesäteatteria jo 31 vuotta.

Esitykset: to 29.6., la 1.7., ti 4.7., ke 5.7., to 6.7., la 8.7., su 9.7., to 27.7., pe 28.7., la 29.7., su 30.7., ti 1.8., to 3.8. ja la 5.8. Näytökset ti-pe kello 19 ja la-su kello 15.

Vesilahdessa on Laukon kartanolla (Laukontie 32) ulkoilmaelokuvaesityksiä ja puistokonsertteja seitsemän kesäviikon aikana tiistaista sunnuntaihin 26.6.–13.8. kello 15 alkaen.

Elokuvaklassikkoja on 28 ja kartanokonsertteja 14. Puistokonsertteja kuullaan keskiviikkoisin ja lauantaisin. Torstaisin, perjantaisin ja sunnuntaisin vuorossa ovat suomalaiset elokuvaklassikot, tiistaisin Disney-elokuvat.

Loppukesästä on luvassa lausuntataidetta Lempäälässä Villa Hakkarin teatterin yhteydessä olevassa Mansikin Kammarissa. Lempäälän Runo ja Sanataide järjestää tarinaillan, jonka aiheena ovat pelit ja leikit perinneleikeistä nykypäivään. Yleisöllä on myös mahdollisuus kokeilla pelejä ja leikkejä.

Esitys: to 24.8. kello 18.30.