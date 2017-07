Viipurista 1931 ostettu HD puksuttaa nyt Lempäälässä

Idyllisen punaisen maalaistalon pihasta kuuluu V-Twin -moottorien jyrähtelyä. Joukko H.O.G. Chapter Tampereen moottoripyöräilijöitä on lähtenyt tutustumaan moottorin tekijän taidoistaan tunnetun Toni Haapakosken alias Junnun pajalle Vesilahden Riuttankulmalle.

– Pitää soittaa Junnulle, kun ei muualla osata. Hänen käsityötaitonsa ovat aivan omaan luokkaansa, tiivistää Harley-Davidson Trikella saapunut Tapani Oinonen.

Talon pihapiiriin kuuluu vanha hirsinavetta, jonne Toni Haapakoski on tehnyt tilat moottoripyörien huoltamista ja rakentamista varten. Eastlands Engineeringin tilat ovat niin siistit, että joku kysyy ovella, otetaanko kengät pois.

Pajassa on työkaluja, työstökoneita, purettuja ja kasattuja moottoreita, purettuja moottoripyöriä ja osia.

Seiniltä löytyy vanhoja julisteita ja muuta vanhaa tavaraa rekvisiittana. Taustalla soivan katrin kera kokonaisuus luo viihtyisän ja ainutlaatuisen tunnelman pajalle. Haapakosken pajan varustus on täydellinen.

– Teen ihan kaikki työt täällä, mitä Harley-Davidson moottoreihin ja vaihdelaatikoihin on tehtävissä, mies kiteyttää.

Keskeisellä paikalla on Toni Haapakosken tekemä moottoripyörän runko. Hän on aloittanut uusien moottoripyörien valmistuksen.

– 2017 alusta on mahdollista rakentaa itse kokonaan omavalmistemoottoripyörä. Teen pienvalmistussarjana kaksi erilaista pyörää.

Itse tekeminen on ollut Toni Haapakosken johtolankana kouluikäisestä lähtien. Koneiden rakentaminen alkoi rikkinäisestä ruohonleikkurista.

– Leikkurin koneesta oli tullut kiertokanki kyljestä pihalle. Korjattiin leikkuri yhdessä isän kanssa. Hän on aina korjannut kaiken itse.

Sittemmin Toni Haapakoski harrastanut moottoripyöräilyä monessa muodossa.

– Kun pyörä on mennyt rikki, olen aina yrittänyt korjata itse. Kun tekee itse, pitää mieltää asia ja ratkaista ongelma sekä hankkia tai tehdä tarvittavat välineet.

Toni Haapakoski ehti rakentaa moottoreita pitkään ennen kuin hän edes haaveili yritystoiminnasta.

– Moottorit ja vaihdelaatikot ovat minulle se juttu, minkä koen eniten omaksi. Suuntautuminen ei ole ollut hankalaa, sillä olen kasvanut siihen oman harrastuksen kautta.

2000-luvun alkupuolella Haapakoski alkoi rakentaa ammattimaisesti moottoreita muille.

– Tein vuosia kilpamoottoreita, lähinnä twinejä mutta myös rivinelosia, aina ahdettuihin ja nitrometaanimoottoreihin asti, kunnes koin valaistuksen, hän myhäilee.

Miehelle tuli eteen elämän valintatilanne. Parisuhde ja perhe vai nitromoottorit. Parisuhde voitti ja Toni Haapakoski keskittyi moottorien tekoon omalla pajalla. 2009 hän osti Riuttankulmalta nykyiset tilat, minne hän siirtyi vuokratiloista Ylöjärveltä.

Moottorien ja vaihdelaatikoiden lisäksi Toni Haapakoski on tehnyt moottoripyöriin rungonmuutoksia ja erilaisia peltitöitä.

Pajan pukilla on Toni Haapakosken rakentama pyörän runko. Haapakosken mielestä hyvä pyörä on sellainen, mikä miellyttää silmää ja on mukava ajaa.

– Pyörään tulee korkea vaihdekeppi, jalkakytkin ja jalkajarru.

Tässä vaiheessa moni motoristi vetää henkeä. Vaihdekeppi ja jalkakytkin, mitä ihmettä? Eikö sellainen pyörä ole vaikea ajettava? Nyt astuu kuvaan Toni Haapakosken tekninen osaaminen.

– Ajamista helpottaa niin sanottu muutettu vaihdekaavio, missä vapaa on alimmaisena. Minulla on nelivaihteinen laatikko, mikä on viisivaihteinen.

Tässä kohtaa kuulija hieroo päätään.

– Vaimon pyörä on nelivaihteinen ja siinä on omavalmisteinen hydraulikytkin ja käännetty kaavio. Kun painaa poljinta tarpeeksi kauan, se on vapaalla.

Että näin.

Pukilla olevan rungon ympärille rakentuu Toni Haapakosken ensimmäinen omavalmistemoottoripyörä.

– Teen kaksi erilaista pyörää. Toiseen tulee 30-luvun tyyppinen moottori, sähkö-startti ja kaasuttimen sijaan ruisku. Pyörä on yksipaikkainen. Toisesta kaksipaikkainen laukkupyörä. Tyyli on alkukantaista mutta tekniikka huomista.

Omavalmistepyörää varten pitää tehdä perusteellinen suunnitelma materiaali- ja menetelmäselvityksineen.

– Siinä tulee selvittää pyörän mitat, moottorin koko, hevosvoimat, millaiset renkaat pyörään tulee ja muut vastaavat tiedot.

Suunnitelma toimitetaan Trafille, joka antaa pyörää varten valmistenumeron. Pyörän rakentamiseen on aikaa viisi vuotta. Rakentamisessa voi käyttää vanhoja, uusia tai itsevalmistettuja osia.

Omavalmisteen tekemiseen kuluu satoja työtunteja.

– Vertailuna vaimon pyörään meni noin 300 tuntia. Sen runko oli valmis, mutta sitä muutettiin ja siinä oli peltitöitä. Tein pyörään koko moottorin. Moottorityössä menee kolmesta neljään työpäivää.

Toni Haapakoski ei ole kiinnostunut prameiden näyttelypyörien rakentamisesta.

– Mitä vähemmän tavaraa, sitä kauniimpi pyörä. Minimalismi on se juttu.

– Näyttelypyörät eivät ole koskaan kiinnostaneet, sillä olen enemmän moottoripää. Pyörän pitää olla hyvä ajettava, nopea ja nätti.

Toni Haapakoski kypsyttelee uusia ideoita katsellessaan alan lehtiä ja ohjelmia.

– Mietin, mikä olisi se oma juttu pyörässä. Asiakkaalla taas voi olla joku kuva, minkä pohjalta katsotaan, mitä osia käytetään.

Haapakoski tekee kaikista projekteista jonkinasteiden ennakkosuunnitelman.

– Suunnitelmallisuus on tärkeää. Ratkaisut vaikuttavat pyörän kokonaisgeometriaan, ajettavuuteen. Kun rungon geometria ei toimi, pyörä on raskas ajettava. Olen korjannutkin pyöriä, joissa runko ei ole ollut kunnossa.

Kaikkien koneiden parissa vietettyjen vuosien jälkeen Harley-Davidsonit kiehtovat yhä Toni Haapakoskea.

– Liekin pitää yllä yksinkertaisesti se, ettei kukaan tiedä noista kaikkea. Minäkin opin koko ajan uutta.

Haapakoski kannustaa motoristeja esittämään kysymyksiä, jos pyörässä on ongelma, mitä ei yksin osaa ratkaista.

– Surkein vaihtoehto on se, että pohtii ja luulee tietävänsä. Kysyminen vaatii rohkeutta, mutta se kannattaa.