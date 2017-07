Ystävyyden puolesta ja yksinäisyyttä vastaan!

Mari Viinikainen ja Ansku Raittinen olivat vielä vuosi sitten puolituttuja. Yhteistä heille oli, että molemmat olivat uusia ystäviä vailla.

– Lapset olivat kasvaneet isommiksi ja uudella paikkakunnalla ei ollut hirveästi kavereita, Mari Viinikainen kertoo.

Sitten Markus Perko perusti Facebookiin Uusia ystäviä – Lempäälä -ryhmän. Mari Viinikainen liittyi ryhmään ja kirjoitti sivulle itsestään esittelyn. Hän oli ensin skeptinen, mutta ryhmä yllätti. Löytyi ystäviä, ja löytyi jopa uusi sydänystävä, Ansku.

Heinäkuisena perjantaina ystävykset istuvat Tanja Kyllösen ja Marko Karttusen kanssa keittiön pöydän ääressä. Meneillään on Lempäälän valo ry:n kokous. Nelikko on juuri perustanut yhdistyksen, jonka tavoite on edistää ja kehittää ystävyystoimintaa Lempäälässä.

– Yhdistyksen tarkoitus on murheen karkoitus, tiivistää Mari Viinikainen.

Idea yhdistyksestä syntyi Facebook-ryhmän vappubileissä. Aktiiviset ryhmäläiset järjestivät porukalle monenmoista ajanvietettä, mutta totesivat, että se olisi helpompaa yhdistyksen nimissä. Idearikkaat päät lyötiin yhteen ja yhdistys perustettiin. Kaikki ovat yhdistystoiminnan noviiseja, mutta asioista otettiin ja otetaan selvää toinen toistaan tukien.

Ystävystyminen aikuisena ei ole yhtä mutkatonta kuin lapsena. Lempäälän valo kaavailee järjestävänsä toimintaa jäsenilleen säännöllisesti. Kun jutustelemaan pääsee esimerkiksi mölkynpeluun, lautapelien tai makkaranpaiston äärellä, voi ystävyys odottaa aivan nurkan takana.

Perustajajäseniltä suorastaan pursuaa ideoita toimintaan aina ulkomaanmatkoihin saakka.

– Kipinät sinkoilevat, kun aivoriihi on käynnissä, Marko Karttunen kuvailee.

Ideoita kaivataan silti lisää yhdistyksen tulevilta jäseniltä. Ja kysyntää ystävyyttä edistävälle yhdistykselle selvästi on, ainakin positiivisen palautteen määrästä päätellen, he kertovat.

Lempäälän valo ry:n kaikille uusia ystäviä kaipaaville avoin avajaistapahtuma järjestetään Puistolinnassa lauantaina 29. heinäkuuta. Nelikko on ottanut omat vahvuutensa käyttöön ja tapahtumassa on mahdollisuus kokeilla muun muassa tunnemaalausta ja valokuvausta. Rohkeudesta ja oman polun kulkemisesta puhumaan saapuu Syvänmielensukeltaja-blogia pitävä Turkka Vuorinen, joka ohjaa myös mielikuva- ja rentoutusharjoituksia. Saunakin lämpenee.

Lempäälän valo ry