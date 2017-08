Mestis-LeKi hankki kokemusta joukkueeseensa

Lempäälän Kisan jääkiekon Mestis-joukkue on aloittanut valmistautumisen tulevan kauden Mestikseen. Joukkueessa on nyt 17 omaa sopimuspelaajaa, joista tuoreimmat tuttavuudet edustavat tervetullutta kokemusta, kun 34-vutias hyökkääjä Ossi Pellinen ja 24-vuotias pakki Santeri Arousva solmivat LeKin kanssa sopimukset tulevasta kaudesta.

Ossi Pellinen on pelannut kaksi edellistä kautta Jokipojissa Mestistä. Nokialta lähtöisin oleva Pellinen pelasi ensimmäiset liigapelinsä Ilveksessä jo kaudella 2003 – 04. Liigaotteluita isokokoisella hyökkääjällä on yhteensä 210 ja LeKissä mies on ennen tätä kautta pelannut 52 ottelua Mestistä tehoin 15+17=32.

Pellinen tunnetaan luisteluvoimaisena pelaajana, hänestä odotetaan myös henkiselle puolelle johtohahmoa. Viime kausi Joensuussa oli hankaluuksia täynnä, hän koki pahan loukkaantumisen kauden alkuvaiheessa, pelejä kertyi vain yhdeksän kappaletta.

24-vuotias lupaava puolustaja Santeri Arousva on myös pelannut viimeiset pari kautta Jokipojissa. Nuorisomaaotteluita Ässien kasvatilla on urallansa takana reilu 50.

– Halusimme kokemusta ja näiden kavereiden myötä sitä saimme. Pellisen Ossi on urheilija isolla kirjaimella, hän tekee tehoja ja on luonteeltaan loistava joukkuepelaaja. Arousvaa pidän yhtenä Mestiksen parhaista pakeista, hänen uraputkensa sojottaa ylöspäin, kommentoi Kisan pääluotsi Miikka Kuusela tuoreimpia vahvistuksia.

Hakkarin jäällä on viilettänyt lisäksi kolme try out-pelaajaa, sillä Valtteri Selimgerei (viime kauden seura KooVee), Erik Ahopelto (Ilves A-juniorit) ja Alex Olkinuora (Tappara A-nuoret) hakevat pelipaikkaa Kisasta ensi sesongiksi. 23-vuotias hyökkääjä Selimgerei iski KooVeessa viime kaudella 29 tehopistettä Suomi-sarjassa. 21-vuotias raamikas Erik Ahopelto puolestaan tehoili hyökkääjänä A-nuorten SM-sarjassa 32 pistettä, samassa sarjassa 21-vuotias Alex Olkinuora ylsi 34 tehomerkintään.

– Pojat saavat reilut näyttöpaikat, kukin heistä on motivoitunut ja he ovat lupaavia pelimiehiä. Pikku hiljaa myös liigatiimeistä alkaa pelureita liittyä treenirosteriimme, tiedottaa Kuusela.

LeKi aloittaa treenipelit Tampereella KooVeeta vastaan 11. elokuuta. Keuruu saapuu Hakkariin 18. elokuuta.