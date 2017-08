Asuntomessuilla koko kuukausi

Transsendenttinen Meditaatio eli TM-tekniikka sapui Eurooppaan 50 vuotta sitten The Beatles –yhtyeen myötä, kun sen jäsenet matkustivat Intiaan guru Maharishi Mahesh Yogin oppiin. Nyt erityisesti kiireen ja terrori-iskujen uuvuttamat ranskalaiset ovat ottaneet meditaation yhdeksi keinoksi selvitä arjessa.

Yksi tämän päivän meditaatiolähettiläitä on esimerkiksi elokuvaohjaaja David Lynch. Hän on kirjoittanut aiheesta myös kirjan. Lynch on meditoinut aamuisin ja iltapäivisin jo 34 vuoden ajan. Hän kertoo saaneensa meditoinnista muun muassa lisää elämäniloa ja luovuutta. Muita tunnettuja meditoijia ovat esimerkiksi Clint Eastwood, Martin Scorsese, George Lucas, Jerry Seinfeld, Paul McCartney, Sheryl Crow, Gwyneth Paltrow, Liv Tyler, Naomi Watts ja niin edelleen.

Transsendenttisen Meditaation tekniikka perustuu Intian muinaiseen vedalaiseen valaistumisen perinteeseen. Transsendenttinen-sana viittaa ihmisen puhtaaseen tietoisuuteen eli sisimpään itseensä. Meditaation aikana aivot ovat valppaassa lepotilassa ja koko keho saa syvää lepoa. Nykyisen tekniikan kehittänyt Maharishi muokkasi vanhasta perinteestä myös lansimaiseen elämäntapaan sopivan version.

Viime vuosina länsimaissa ovat olleet muodissa monet muut tekniikat meditaation sijasta. Joogan eri versiot ovat olleet pitkään suosittuja. Myös erilaiset mindfulness- eli tietoisen läsnäolon tekniikat ovat saaneet paljon harrastajia. Toisaalta sekä joogassa että mindfulness –tekniikoissa voidaan myös hyödyntää meditaatiota. Lisäksi erilaisia aktiivisia rentoutusharjoituksia käytetään paljon myös kaupallisessa mielessä.

Meditaatiota voidaan käyttää monella tavalla. Yksinkertaisimmillaan se on tehokas rentoutusmenetelmä, mutta laajimmillaan siihen voidaan yhdistää myös esimerkiksi intialaista filosofiaa. Muista rentoutusmenetelmistä TM-tekniikka eroaa siinä, että siinä ei aktiivisesti yritetä rentoutua. Syvä rentoutuminen tulee ikäänkuin sivutuotteena.

Vaikka meditaation tekniikka on periaatteessa helppo ja kaikkien opittavissa, on meditoinnin aloituksen aina suositeltu tapahtuvaksi valmennuskurssin kautta.Kurssin päätteeksi jokainen osallistuja saa myös henkilökohtaisen mielen instrumentin eli mantran, sanan, jota käytetään hyväksi meditoinnin aikana. Mantra on soinnikas sana, johon ei liity mitään merkityksiä, jotka voisivat ohjata ajatuksia. Tunnetuin mantra on om-tavu, joka vanhojen veda-kirjoitusten mukaan tarkoittaa kaikkeutta tai kaiken alkulähdettä.

Menetelmän uudesta suosiosta kertoo varmaan sekin, että esimerkiksi Tampereella järjestettävät esittelytapahtumat ovat varsin täyteen varattuja. Jokainen voi kuitenkin kokeilla tekniikan aloitusta hyvin helposti vaikka kotona. Kokeilussa voi käyttää mantrana vaikka om-tavua (lausutaan hitaasti pitkänä: ooomm).

Meditaation käyttöä on tutkittu paljon ja siitä on todettu olevan monenlaista hyötyä: stressitasojen laskiessa pulssi hidastuu, verenpaine laskee, lihakset rentoutuvat, kivut lievittyvät ja ajatukset selkitytyvät. Erityisen hyvin TM-tekniikka sopii henkilöille, joiden on vaikea nukkua päivällä tai jotka eivät osaa ottaa lyhyitä nokosia. Myös univaikeuksista kärsivät voivat hyötyä meditoinnista monin tavoin.

Tärkeintä on muistaa, että meditoinnissa ei yritetä mitään. Tässä mielessä se eroaa muun muassa kaikista rentoutumistekniikoista. Ainoa aktiivinen ajatus on omassa mielessä ajoittain lausuttava mantra. Meditoidessa istutaan mukavassa asennossa silmät suljettuina (ks. kuva). Perusperiaatteena on se, että käsiä ei tueta tuolin käsinojiin eikä päätä nojata mihinkään. Hankalaa ns. lootus-asentoa ei kannata käyttää. Makuuasennossa ei voi meditoida eikä tarkoitus ole nukahtaa.

Ensimmäisillä kerroilla voi todeta, kuinka vaikeaa on istua hiljaa paikallaan silmät kiinni 20 minuuttia. Hyvin pian huomaa, että päässä alkaa risteillä monenlaisia ajatuksia. Niitä ei tarvitse yrittää estää, mutta tällöin voi hieman tiheämpään tahtiin ajatella mantra-sanaa. Alkuun voi tehdä myös muutamia rauhallisia ja syviä sisään-ulos hengityksiä mantraan yhdistettyinä.

Jos on helposti nukahtavaa tyyppiä, voi laittaa vaikka kännykkään hälytyksen 20 minuutin kuluttua. Vähitellen huomaa, että ajatukset rauhoittuvat ja elimistö alkaa tasaantua. Lopuksi on hyvä istua vielä hetki hiljaa silmät kiinni ja kuulostella omaa olotilaansa.

Jokainen voi oppia meditaation tekniikan. Vaikka tekniikka on helppo, voi oppimiseen mennä vuosi tai kaksi ennenkuin parhaat hyödyt tulevat esiin. Hyödyt alkavat kuitenkin jo ensimmäisen kerran jälkeen. Jotta tekniikkaan pääsee kiinni, se pitää ottaa päivittäiseen ohjelmaan ainakin iltapäivisin ja ideaalitapauksessa myös aamuisin.

Lisätietoja voit katsoa vaikka osoitteesta www.meditaatio.org.

Jorma Lehtinen: Omat kokemukseni meditaatiosta

Itse olen harrastanut meditaatiota 26 vuoden ajan lähes päivittäin. Aloitin aikanaan käymällä TM-tekniikan kurssin Tampereella. Minulla meditoinnin aloitus pohjautui selvään tarpeeseen ja olisin tuskin enää edes hengissä ilman meditointia. Vaikka tekniikka on omasta mielestänikin periaatteessa helppo, meni opetteluun kuitenkin ainakin vuosi.

Meditointiin kohdistui niin itselläni kuin muillakin senaikaisilla kurssilaisilla paljon ennakkoluuloja. Oli myös erilaisia pelkoja: joku kysyi esimerkiksi, voiko meditaatiotilaan jotenkin vaikka jäädä? Voiko pää seota? Vastaus oli tietenkin, ettei voi. Pelättiin myös meditaatioon liittyvää itämaisen uskonnon leimaa.

Alkuvaiheessa meditointiin liittyi pientä jännitystä: tapahtuuko jonkinlainen ”valaistuminen”. Usein oli myös todella vaikeaa pysyä paikallaan hiljaa silmät kiinni 20 minuuttia! Pikkuhiljaa löytyi oikea tekniikka rauhoittumiseen ja myös tieto siitä, että ”valaistuminen” onkin itseasiassa juuri rentoutuminen ja levollinen olo.

Heti alusta asti on tärkeää ottaa meditointi päivittäiseen ohjelmaan. Itselläni ei ole onnistunut meditointi aamupäivisin kuin poikkeustapauksissa, esimerkiksi huonosti nukutun yön jälkeen. Normaalisti meditoin vain iltapäivisin 20 minuuttia, mielellään klo 16–18. Omaan tekniikkaani kuuluu myös korkeaselkäinen tuoli ja niskatuki (ks. kuva) sekä korvatulpat. Jos en meditoi kotona, voin käyttää myös perusasentoa tavallisessa tuolissa.

Alkuvaiheessa tutkin itselläni meditoinnin vaikutusta muun muassa pulssiin ja verenpaineeseen. Meditoinnin aikana nämä molemmat laskivat huomattavasti. Siitä olen saanut apua myös selkäkipujen lievittämiseen sekä nukahtamisen helpottamiseen ja tarvittaessa huonon yöunen korvaamiseen. Kovakin stressi laukeaa meditoinnin aikana todella nopeasti. Meditoinnin jälkeen voi aloittaa kuin uuden päivän!

Jos käyt medititointikurssin, mutta et pysty tai halua ottaa sitä säännölliseen päiväohjelmaasi, on minun kantani asiaan, että silloin et välttämättä tarvitse meditaatiota. Jos sitä todella tarvitset ja koet siitä hyötyväsi, niin myös aika siihen löytyy.

Teksti: Jorma Lehtinen

Kuvat: Jorma Lehtinen