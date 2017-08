Uudet omistajat Pirkanmaan Isännöintipalvelulle

+

Kulttuuripersoona, teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja Heikki Paavilainen määrittelee kulttuurin laajasti. Kulttuuri käsittää hänen mukaansa ihmisten kaiken vapaa-ajan työn ja perhe-elämän ulkopuolella – niin urheilun kuin abien penkkariajelunkin.

– Kulttuuri vaikuttaa ihmisten identiteettiin antaen tuntuman, mistä juureutuu, sanoo vuodesta 1996 perheineen Lempäälässä asunut Paavilainen.

Silloin parikymmentä vuotta sitten Lempäälän väkiluku oli huomattavasti nykyistä pienempi, mutta Paavilainen muistelee, että 1990-luvun lopulla paikkakunnan kulttuurielämä oli huomattavasti nykyistä aktiivisempaa.

– Se oli tosi aktiivista aikaa. Joka vuonna oli ihmisten ja yhdistysten itsensä järjestämiä tapahtumia, joissa mentiin teema edellä. Oli kanavajuhlaa ja kulttuuriviikoilla Myllyrannassa Kivisen kirkon jumalaa, joka keräsi hyvin väkeä. Nyt on kulttuurin saralla vähän hiljaisempaa, vaikka asukkaiden määrä kunnassa on kasvanut huimasti. Urheilu tosin on hyvällä mallilla.

Heikki Paavilainen näkee Lempäälän Kulttuuritapahtumat ry:n uutena puheenjohtajana tärkeimmäksi tehtäväkseen toimimisen sen puolesta, että kunnassa saataisiin uudestaan tavalliset ihmiset aktivoitua kulttuurin saralla.

Kunta on saamassa Lempäälä-talon, jossa on sijansa myös kulttuurille. Uudessa lukiossa kohoavat aikanaan auditoriorappuset, joita voidaan käyttää erilaisiin tilaisuuksiin. Viime kesänä, joilloin Lempäälä vietti 150-vuotisjuhlavuottaan, Myllyrantaan avattiin tapahtumapuisto. Aivan kuntakeskustaan siirrettiin Tampereen Hämeenkadulta Pauhu-paviljonki. Paavilainen on tyytyväinen fasiliteettien lisäyksestä.

– Kun talvi meillä on sellainen kuin on, tarvitsemme sisätiloja mahdollistamaan mitä erilaisimpia kulttuuririentoja. On hyvä, että on paikkoja, jotka inspiroivat, että alkaa syntyä jotain. Ne luovat olemassaolollaan potentiaalia ja niillä voi olla ihan valtavan suuri vaikutus koskien kaiken ikäisiä yleisöjä.

– Jo se, että ihmisille on yhteisiä tiloja, toreja ja muita, joissa kohdata toisensa, on arvokasta ja kantaa hedelmää.

Lempäälässä on Paavilaisen havaintojen mukaan nuorisosektorilla syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä. Kaikki sille ikäryhmälle suunnattu ja tehty kulttuuritarjonta on hänen mukaansa erityisen tärkeää.

– Niin yksilölle itselleen kuin yhteiskunnallisestikin. Nämä kulttuurihommelit eivät taloudellisessa mielessä näyttele kuntien taloudessa kuin hyvin pientä roolia, mutta niillä voidaan kansantaloudessa saada aikaan hyvinkin suuri säästö, mikäli yhdenkin nuoren orastava syrjäytymiskehitys saadaan oikaistua, sanoo Paavilainen, joka uskoo, että uudella kunnanvaltuustolla on aiempaa enemmän aikaa paneutua kulttuuriasioihin sote-uudistuksen viedessä sosiaali- ja terveystoimen päätösvaltaan kuuluvat asiat maakuntatasolle.

Lempäälä-talosta Paavilainen on aivan erityisen innostunut. Hänestä kulttuuri-ihmisillä olisi juuri nyt oiva sauma – jos mitenkään mahdollista – päästä vaikuttamaan uudisrakennushankkeen ratkaisuihin, jotta ne mahdollisimman hyvin palvelisivat kulttuuria.

– Jotta siitä ei tulisi kiinteistöä ainoastaan byrokratialle, vaan että se toimisi myös yhteisöllisyyttä luoden ihan kaikkien kuntalaisten olohuoneena. Toivon, että arkkitehti on tässä asiassa hereillä, sanoo interaktiivisuuden nimiin vannova Paavilainen.

Paavilainen on järjestyksessään kolmas Lempäälän Kulttuuritapahtumat ry:n puheenjohtaja. Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Kari Tolonen sen ensimmäiset 17 vuotta. Hänen seuraajanaan viisi vuotta toiminut Susanna Leppänen ojentaa nyt puheenjohtajan nuijan Heikki Paavilaiselle.

Heikki Paavilainen pyörittää yhdessä vaimonsa Mervi Paavilaisen kanssa Suomen Kesäteatteria Valkeakosken Apianniemessä. Poikkeuksen tekee tämä kesä, jolloin siellä saa vuoronsa Otto Kanervan käsikirjoittama ja ohjaama Badding-musikaali.

Heikki Paavilaisen työrintamalla riittää vipinää. Vuonna 2016 ensi-iltansa sai neljä hänen sekä ohjaamaansa että käsikirjoittamaansa produktiota. Hiljattain valmistui Rauman Kaupunginteatteriin Paavilaisen ohjaama monologi. Seuraavaksi on vuorossa Seinäjoen Tangomarkkinoiden tuottama, Paavilaisen käsikirjoittama ja ohjaama musiikki-iloittelu nimeltään Suomen Onni Seinäjoen kaupunginteatterin lavalle. Ja vielä tulee Paavilaisen tuutista ulos Harmony sisters -musikaali Porin kaupunginteatterissa. Ensi-ilta on vuoden päästä.

– Ja kesäksi 2018 tulee taas Suomen Kesäteatterin esitys Apianniemeen. Musikaalin keskushahmona on suomalaisten hyvin tuntema henkilö, Paavilainen lupaa.