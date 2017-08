Varhaiskasvatushenkilöstön vaihtuvuus ei palvele perheitä

Olisiko jo vanhempien aika ottaa kantaa tähän varhaiskasvatuksen ns. henkilöstökiertoon, joka Lempäälässä on ollut lähes jatkuvaa? Vanhempien rooli varhaiskasvatuksen keskiössä antaa heille selkeästi oikeuden vaikuttaa päiväkotien toimintaan.

Monet vanhemmat ovat olleet huolissaan henkilöstön vaihtuvuudesta. Ja syystä. He ovat usein esittäneet toiveen tuttujen hoitajien ja avustajien jatkamisesta ryhmissä. Useimmat heistä ovat nähneet sen hyvänä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä lisäävänä tekijänä päiväkotiryhmissä. Varsinkin näin syksyllä toiminnan käynnistyessä henkilöstön tuttuus auttaa lapsia sopeutumaan päiväkotiarkeen kesälomien jälkeen. Myös tiimin yhteenkuuluvuus ja sisäinen tehtävienjako on merkittävä tekijä käytännön toiminnan, työn organisoinnin ja yhteishengen rakentumisen kannalta. Mutta mitä tarjoaa Lempäälän kunta?

Lempäälän kunta tekee juuri päinvastoin ja vaihtaa säännöllisesti henkilöstön työpisteitä ja tekee vaihtoja jopa kesken toimintakauden neuvottelematta lainkaan työntekijöiden itsensä kanssa. Päiväkoteihin on vuosien varrella otettu ns. kiertävää henkilöstöä ja näihin tehtäviin ovat hakeutuneet ne, jotka pitävät siitä, että saavat vaihtelevia kokemuksia eri päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksen työntekijöistä valtaosa ei kuitenkaan halua siirtoja. Myös päiväkotien johtajat on laitettu kiertoon ilmeisesti myös sen kummemmin neuvottelematta. Toisaalta siirto voi palvella esimiesten omaa halukkuutta ja kiinnostuneisuutta tai se voi olla myös pedagogiikan muotoutumisen kannalta perusteltavissa oleva vaihtoehto. Johtajilla voi olla paljon arvokasta osaamista, jonka jakaminen on kaikille eduksi. Kaikki kiertoon laitetut eivät kuitenkaan saa lainkaan neuvotella asiasta. He eivät saa vaihtoehtoja, heidät määrätään toiseen päiväkotiin jopa kesken toimintakauden.

Varhaiskasvatus tähtää lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ja hyvinvointiin liittyy vahvasti toimintojen säännöllisyys ja hoitohenkilöstön pysyvyys. Se luo läheisyyttä, jatkuvuutta ja turvaa. Mutta mitä enemmän taloudelliset asiat käyttö- ja täyttöasteineen ovat astuneet kuvaan, sitä enemmän on tingitty juuri henkilöstön pysyvyydestä. Aikuisia ja lapsia on siirrelty ryhmästä toiseen ja asiaa on perusteltu mm. yhteisöllisyydellä. Lapsiryhmien välisiä ystävyyssuhteita on haluttu vaalia ja tavoitteena on ollut ryhmärajojen ylittäminen. Se on perusteltua, kunhan se tapahtuu lapsen ehdoilla. Ei rahan.

Muutoksia ei voi tehdä hallinnon puolelta nappia painamalla tai jonkun tahon päähänpistosta tutustumatta lainkaan työpisteen henkilöstön ajatuksiin ja tavoitteisiin. Tällainen siirtely koettelee henkilöstön työhyvinvointia ja työviihtyvyyttä. Henkilöstön tietotaito ei ole keskenään vaihtokelpoinen, toiset ovat vahvoja pedagogiikan osaajia, toisilla tilastot ja numerot on helpompi ottaa haltuun. Ryhmän muiden työntekijöiden ei ole ihan mutkatonta ottaa haltuun näitä osa-alueita ja tietynlaista erityisosaamista vaativia tehtäväalueita. Sanotaan, että työ tekijäänsä neuvoo, mutta totuus on, että siirtojen myötä henkilöstön työn kuormittavuus kasvaa huomattavasti ja tietynlainen työn tekemisen perusrakenne murenee ja luottamus kunnan päätöksentekoon ja sen painopisteisiin murenee. Puhumattakaan siitä, miten se vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin. Sillä voi olla vaikutusta myös varhaiskasvatuksen laatuun.

Muutos vaatii aina paljon ja sen pitäisi olla järkevä,oikein ajoitettu ja suunniteltu toimenpide; ihmisiä ei voi siirrellä paikasta toiseen kuin hernepusseja! Siirrettävältä työntekijältä vaaditaan tällaisessa tilanteessa (liian!) paljon henkistä voimavaraa ja motivaatiota panostaa kokonaan uuteen työympäristöön, henkilöstöön ja lapsiin vanhempineen. Se vaatii äärettömän paljon

joustavuutta. Kiltteyttä ja sopeutuvaisuutta odotetaan tällaisten päätösten sattuessa kohdalle, ja sitä on totuttu saamaan päivähoidon henkilöstöltä, mutta onko se ollenkaan tarpeen? Onko tällainen toimenpide edes missään määrin oikeutettua?

Kiky työajan pidennyksineen saatiin koskemaan kaikkia varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Suostuimme myös lomarahojen

leikkaamiseen kohtuuttomalla 30 prosentilla. Matalapalkka-alojen kuten päivähoidon työntekijöiden palkkataso on muutenkin häpeällisen alhainen. Mutta meidät tarvittiin talkoisiin talouselämän kilpailukykyä nostamaan ja vähentämään omaa ostovoimaamme. Onko meidän tyydyttävä myös siihen, että emme voi vaikuttaa omiin työolosuhteisiimme vaan meidän on

tyydyttävä työntekijöiden jatkuvaan siirtelyyn toimipaikasta toiseen? Ja olisiko Lempäälän kunnan henkilöstöhallinnon ja varhaiskasvatuksen erilaisten päälliköiden syytä jalkautua ja tiedottaa itse ryhmän vanhemmille varsinkin ennakoimattomista ja yllättävistä muutoksista ryhmässä? Miksi tiedottaminen jätetään yleensä ryhmän itsensä vastuulle? Miten ihmeessä perustellaan näitä siirtoja, joita tehdään jopa syksyn toimintakauden jo alettua?

Merkittävä lasten stressiä ja eroahdistusta lieventävä tekijä päiväkodissa on tutkitusti aikuinen, joka ”huomaa lapsen.” Kasvattajan ja lapsen pitkäaikainen hoitosuhde kannattelee ja tukee lasta ja antaa lapselle voimia. Kun kasvattaja uskoo lapseen, lapselle kehkeytyy tunne siitä, että hän on osaava ja että häneen luotetaan. Myös vanhempien luottamus kasvattajaa kohtaan rakentuu vuosien aikana vähitellen keskustellen ja ajatuksia vaihtaen. Ainoastaan pitkäjännitteinen, laadukas ja tavoitteinen varhaiskasvatus lisää lasten ja perheiden hyvinvointia. Sen rakentuminen vaatii aikaa ja suunnittelua. Se ei rakennu hetkessä. Avustettavat lapset ovat lisäksi aivan erityisen herkkiä henkilöstön vaihtuvuudelle, se pitäisi olla selvillä myös kunnan varhaiskasvatusta ohjaavassa päätöksenteossa. Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla siirroista johtuvat

henkilöstömuutokset ovat erittäin kyseenalaisia. Siinä katkaistaan tarpeettomasti jopa vuosia jatkunut hyvä kehitys ja herkkä yhteys lapseen sekä toimiva yhteistyö vanhempien kanssa. Sekä päiväkotien henkilöstö että lasten vanhemmat kuulisivat mielellään vastauksen ihan näin julkisesti.

Tarja Haapasaari