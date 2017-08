Vesilahden uuden kirjaston pääurakoitsija yrityssaneeraukseen

Vesilahden kunta tiedottaa, että uuden kirjaston pääurakoitsija Vetur Oy on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen. Kunta on ryhtynyt tästä syystä jatkotoimenpiteisiin rakennuttajakonsultin kanssa.

Kirjastotyömaa on tällä hetkellä pääurakoitsijan mukaan noin 26 viikkoa alkuperäisestä aikataulusta jäljessä. Vesikatto on valmis ja kattoristikot sekä tuulensuojalevyt ovat asennettu. Katon lämpöeristyksestä on tehty noin 35 %. Seinien lämpöeristeistä on valmiina noin 90 %

Osittainen runkorakennetarkastus on tehty heinäkuun aikana ja rakennus on nyt siinä vaiheessa, että loputkin runkorakenteesta voidaan tarkastaa.