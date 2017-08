Netta Malinen valmistautuu Kuokkalankoskella MM-kisoihin

Virta opettaa melojalle ennen kaikkea nöyryyttä ja kunnioitusta luonnonvoimia kohtaan

Netta Malinen on 25-vuotias tamperelainen meloja. Netan syksy on täynnä arvokisoja eri puolilla maailmaa. Hän edustaa Suomea ratamelonnan MM-kisoissa Tsekissä ja maratonmelonnan MM-kisoissa Etelä-Afrikassa. Lisäksi hän osallistuu Kiinassa maailmancupin osakilpailuun sekä Espanjassa Descenso del Sella -jokimaratonkilpailuun.

Netta on valittu tällä kaudella ensimmäistä kertaa ratamelonnan MM-kisoihin. Hän osallistuu siellä 1000 ja 5000 metrin matkoihin. Maratonmelonnan MM-kisoihin hän osallistunut jo kolme kertaa aiemmin: vuosina 2013 ja 2015-2016.

Netan parhaimpia saavutuksia on 15. sija maratonmelonnan MM-kisoissa 2016 ja sekaparikaksikon 4. sija Sella-jokimaratonilla yhdessä valmentajansa Hannu Kaukolan kanssa. Netan saavutukset kotimaan kilpailuissakin ovat omaa luokkaansa. Viime vuonna hän saavutti kaikkiaan 12 kultamitalia melonnassa. Tällaiseen tulokseen ei ole Suomessa

vielä kukaan aiemmin yltänyt. Tänä kesänäkin on hyvä vauhti päällä: tähän mennessä melotuista SM-kisoista on tullut voitto kaikista muista lähdöistä, paitsi 500 metrin yksiköstä, josta tuli hopeaa Pauliina Poletin voittaessa kisan.

Netta harjoittelee ja valmentaa pääosin Kaukajärvellä, joka on hänelle mieluinen paikka. Sen sijaan jokimaratonille valmentautumiseen Kuokkalankoski on erinomainen paikka. Vastavirta tarjoaa harjoitteluun haastetta ja vaihtelua, myötävirtaan meloessa olosuhteet ovat samankaltaiset kuin Espanjan Sella-joessa. Netta kertoo, että joki on tarpeeksi syvä,

eikä melottavalla väylällä ole kiviä, mikä tekee harjoittelusta turvallista. Virtausnopeus ja joen mutkittelevuus ovat hyvin samantyyppisiä kuin Sellassa, minkä seurauksena kajakin käyttäytymiseen virrassa oppii reagoimaan Sellan kannalta oikealla tavalla. Virta vaikuttaa kajakin ohjaukseen ja nopeuteen. Lisäksi se tuo omat haasteensa tasapainolle.

Netta kertoo, että harjoittelu Kuokkalankoskessa on jännittävää ja parhaimmillaan myös palkitsevaa: koko ajan on pystyttävä sopeutumaan virran liikkeisiin ja pidettävä kajakki tasapainossa. Virta opettaa melojalle ennen kaikkea nöyryyttä ja kunnioitusta luonnonvoimia kohtaan. Sitä vastaan ei pysty taistelemaan, mutta harjoittelun kautta siihen oppii sopeutumaan ja sitä oppii jopa hyödyntämään: tietää, milloin kannattaa käyttää enemmän voimaa ja millä reitinvalinnalla virtauksista saa eniten apua.

Netan ennätysaika Kuokkalankosken laskeutumisessa kajakkiyksiköllä on toistaiseksi 8:31. Aloituspaikkana toimi Koivukärjentien päässä oleva laituri, ja maalina paikka, jossa Kuokkalankoski yhdistyy Kirkkojärveen. Hetkellinen maksiminopeusennätys Kuokkalankoskessa tältä kesältä on kajakkiyksiköllä 21,6 km/h.

Netan harjoittelu on täysipäiväistä. Hän tahtoo kehittyä yhä paremmaksi ja päästä lähemmäs kansainvälistä kärkeä. Netta tekisi mielellään yhteistyötä myös sponsorien kanssa. Hyviä sponsoreita melojalle voisi olla esimerkiksi veteen tai vesiurheiluun tavalla tai toisella liittyvät firmat, mutta myös vaatemerkkien kanssa olisi kiinnostavaa tehdä

yhteistyötä.

Netta on ohjannut ja valmentanut Tampereen Vihurin lapsia ja nuoria vuodesta 2013. Rata- ja maratonmelontaa pääsee treenaamaan Netan ohjauksessa Kaukajärven rannassa kesällä neljästi viikossa. Lasten alkeismelontakoulua Rauhaniemessä on tänä kesänä ohjannut hänen siskonsa Olivia, joka on myös huipputason meloja. Sisaruksista nuorin, Joona on aloittanut melonnan viime kesänä ja kilpailee nyt menestyksekkäästi 10-vuotiaiden poikien sarjassa.

Netan ensimmäiset omat valmennettavat yltävät jo hienoihin suorituksiin. Tamperelainen Mikko Niemenpää on saavuttanut tänä vuonna kultaa, hopeaa ja pronssia SM-kisoissa ja hänet on valittu nuorten pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin Tanskaan 18-vuotiaiden sarjassa. Myös Netan valmennettava Otso Eskonen saavutti Nuorisomestaruuskisojen kultamitalin tämän vuoden maratonmelontakisoissa 16-vuotiaiden poikien yksikkökisassa.

Lempääläläiset nuorisomelojat Miska Nummela, 11, Mirko Nummela, 9, ja Aaro Hela, 12, seurasivat Netan harjoitusta Hakkarin kartanon rannasta käsin. Miska ja Mirko ovat harrastaneet melontaa jo useita vuosia ja kumpikin on kärjessä tällä hetkellä suomen cupissa omassa ikäsarjassaan. Aaro ei ole vielä osallistunut kilpailuihin, mutta on opetellut melomista jo parina kesänä. Pojat suuntaavat Kaukajärvelle harjoittelemaan kesäaikaan neljästi viikossa. Lähes joka viikonloppu kisaillaan jossain päin suomea. Suomen Cupissa melotaan ratamelontakilpailuja, joissa matkat vaihtelevat 100 metristä 2500 metriin, sekä maratonmelontakilpailuja, joissa matkat nuorimmilla osallistujilla ovat 4-8 km.

Maratonmelontakilpailut sisältävät yleensä myös kanto-osuuksia, joissa rantaudutaan ja kajakkia kannetaan, jonka jälkeen matkaa jatketaan taas meloen. 10-14- vuotiailla kilpailuohjelmiin kuuluu myös taitoratakilpailut, joilla testataan kajakin käsittelytaitoja muun muassa kajakkiin nousemista, peruuttamista ja rantautumista. Suomen Cupin kilpailut

jatkuvat syyskuulle asti, jolloin selviää eri ikäluokkien voittajat. Cup-kilpailujen lisäksi Nummelan pojilla on edessään vielä Nuorisomestaruuskilpailut elokuun puolivälissä.

Teksti: Marjo Puro

Kuvat: Mika Nummela