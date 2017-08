Kuusiniemestä triplamestari

Lemäälän Kisan Yleisurheilua edustava Santeri Kuusiniemi on Suomen kärkisprinttereitä juuri nyt. Tuoreen 18-vuotiaan ylioppilaan vauhti sen kuin paranee, mitä pidemmäs kesä etenee. Turussa maan suurimmissa kansainvälisissä kisoissa, Paavo Nurmi Gameseissa, Kuusiniemi pysäytti kellot 100 metrillä uuteen omaan ja seuran ennätysaikaan 10.58. Edellinen ennätys muutaman viikon takaa petraantui kuudella sadasosalla.

Aiemmin samana päivänä Kuusiniemi oli mukana Suomen 19-vuotisten viestitiimissä, joka kellotti mainion ajan 40.42, joka on alle 19-vuotisten EM-kisarajan.

– Italiassa pidetään nuorten EM-mittelöt heinäkuun puolivälissä, joten niitä silmällä pitäen muutimme hiukan treenirytmiä. Halusimme saada tuloskuntoa esiin keväällä, jotta kisarajat rikkoutuisivat, kertoo Kuusiniemen valmentaja Janne Viitala yhden selityksen kesäkuun alun mahtivireeseen.

EM-raja on siis rikkoutunut jo satasen sileällä sekä viestissä, mutta tavoitteissa siintää paikka myös 110 metrin aitoihin. Aitamatka matalilla metrin aidoilla sujahti Nurmijärvelllä lukemiin 14.28, sitä pitää petrata parisen sekunnin kymmenysosaa, jotta EM-raja rikkoontuu.

Pikamatkat ovat olleet yleisurheilukesän yksi sykäyttäjälajeista. 17-vuotias Samuel Purola Oulusta on johtanut nuorten sprinttereiden esiinmarssia, mutta tiukassa vanavedessä tulee Lempäälän ja Kuljun Kuusiniemi, kuten myös Ikaallisten hiukan varttuneemmat juoksijat Samuli Samuelsson ja Otto Ahlfors.

– Suomen Urheiluliitto vähensi huomattavasti pikajuoksuryhmän tukemista, mutta tulokset sen jälkeen kääntyivätkin nousuun. Santerillakin liiton leirejä on ollut vain muutama viikonlopputapahtuma koko vuonna, hymähti Viitala.

Kalevan kisoissa Seinäjoella Kuusiniemeä ei nähdä, koska aikuisten SM-mittelöt osuvat päälletysten nuorten EM-kisojen kanssa.

Yksi Kuusiniemen valteista on sopiva lihasrakenne eli nuorukainen ei juurikaan ole kärsinyt pikajuoksijoille niin tavallisista vammoista. Turboruuvia treenauksessa, etenkin voimapuolella, on kiristettävissä paljonkin tulevina vuosina.

– Hyvin hankala on ennustaa, mihin aikaan tänä kesänä esimerkiksi sileän satanen voisi mennä, mutta aitapuolelta odotan kovaa noteerausta. Treeneissä aitatouhussa on ollut huimaa säpinää, tuumaa Janne Viitala.