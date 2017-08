Satoi tai paistoi, akat ampuvat!

Trapin SM-kilpailut järjestetään Lempäälässä lauantaina 1. elokuuta ja sunnutaina 2. elokuuta. Pohjois-Hämeen Ampujien Haulikkokerho järjestää trapin SM-kilpailut Kokkovuoren haulikkoampumakeskuksessa. SM-kilpailujen lajina on trap ja kilpailusarjoina M, N ja N20. Lisäksi seurajoukkueille on joukkuekilpailu.

Kilpailussa ammutaan 125 kiekkoa ja finaalit: lauantaina 75 kiekkoa ja sunnuntaina 50 kiekkoa ja finaalit. Naisten sarjoissa ammutaan 75 kiekkoa ja finaalit, ja naisten osuus ammutaan kokonaisuudessaan sunnuntaina. Osanottajia SM-kilpailuissa on noin sata.

Kilpailussa nähdään useita Suomen huipputason ampujia, muun muassa olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela. Yleisölle on tapahtumaan vapaa pääsy ja trap on lajina erittäin helppo seurata. Yleisöllä on kilpailun aikana mahdollisuus tutustua Pohjois-Hämeen Ampujien toimintaan.

Kokkovuoren haulikkoampumakeskuksessa on järjestetty tänä vuonna useita suosittuja haulikkokilpailuja kuten Taitokaari-Trap, Kokkovuori GP ja Energia-Trap. Trapin SM-kilpailut päättävät kilpailujen sarjan, mutta toiminta haulikkoampumakeskuksessa jatkuu aktiivisena ympäri vuoden.