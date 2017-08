Tieto ja Totuus

Tietoa on aina vain enemmän ja enemmän kaikkien saatavilla. Internetistä voi oikeastaan löytää aivan minkälaista tietoa itse haluaa löytää. Keskustelupalstoilla vilisee kaikenlaista huhupuhetta faktatietona. Nämä saattavat asiasta huolestuneen mielessä kasvaa ainoaksi oikeaksi tiedoksi aivan huomaamattakin. Myös tieteen nimissä voi löytää oikeastaan mitä

tahansa. Tutkimuksiin vedoten mikä tahansa voikin saada lisää uskottavuutta. Tosin myös samasta aiheesta voi löytyä useita tutkimuksia useilla eri tavoilla toteutettuna, joiden johtopäätökset aiheesta ovatkin aivan päinvastaisia. Mitä voi ja mitä pitäisi uskoa, mitä on totuus, kun uutta tietoa syntyy jatkuvasti?

Taitava väittelijä pystyy argumentoimaan lähes minkä tahansa asian puolesta vakuuttavasti. Kuka tahansa voi internetin välityksellä tavoittaa satoja, tuhansia, miljoonia ihmisiä. Tällä hetkellä on olemassa yli 1,2 miljardia nettisivua, hyvin tarkalleen yksi kolmea internetin käyttäjää kohden. Tuosta määrästä takuulla löytyy jokaiseen tarpeeseen sopiva sivusto, useampikin. Tämäkin tieto tosin on internetistä, joten on oman päättelyni varassa, onko tämäkään lähde uskottava.

Yksi asia kuitenkin on, joka pysyy samana. Yksikään tieteellinen koe tai aatteellinen mielipidekirjoitus ei voi vaikuttaa Jumalaan. Ihmisten mielipiteisiin Jumalasta kyllä, mutta Jumala on siltikin sama eilen, tänään ja ikuisesti. Mielipiteitä voi ja saa olla minkälaisia tahansa. Myös kirkon sisällä ollaan räikeästikin eri mieltä monista asioista. Harvoja asioita, joista ollaan kirkon sisällä yhtä mieltä, on Jeesuksen sovitustyö ristillä.

Jeesus on elänyt ja kuollut, se on historiallinen totuus. Jeesus on myös noussut kuolleista ja sovittanut ihmisten synnit. Sitä ei tiede voi todistaa oikeaksi tai vääräksi, vaikka joskus yritetäänkin.

Googlehaku syntien sovitus tarjoaa pelkästään suomeksi melkein 20 000 osumaa. Sieltä selailemalla varmasti löytyisi jos vaikka mitä jännittävää aiheesta. Mieluummin kuitenkin uskon sen siksi, että Raamattu niin kertoo ja elämässäni moni asia ja ihminen on sen todistanut oikeaksi. Kysymys onkin uskosta, ei näkemisestä. Jeesuksesta alkaen tähän päivään saakka jokainen kristitty on sen todistaja, kukin tavallaan.

Halti Huhtala