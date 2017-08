Rutiinit tutuiksi ensimmäisenä koulupäivänä

Sekä oppilaat että opettaja aloittavat ekaluokan innolla

Kuljun koulussa aloittaa tulevana torstaina neljä ekaluokkaa. Yhtä niistä luotsaa Pauliina Laasanen, jolle tuleva ekaluokka on hänen opettajanuransa toinen. Ensimmäisen ekaluokan hän sai tultuaan Kuljun kouluun töihin ja sen kanssa yhteistä opintaivalta kertyi kolme vuotta.

22 oppilaan luokka on tavannut toisensa ja opettajan jo keväällä. Eskariluokkia on sekoitettu, joten jokaisessa luokassa aloittaa tuttuja ja vähän vieraampia kasvoja. Ensimmäisten päivien ja viikkojen tärkein tehtävä onkin ryhmäytyminen ja tutustuminen, Pauliina Laasanen kertoo.

Ensimmäinen koulupäivä alkaa rutiineihin tutustuessa. Etsitään oma naulakko ja lähin vessa, katsotaan yhdessä mihin laitetaan kengät ja missä on oma pulpetti. Pulpeteilla on jokaisella oma nimilappu, joka päivän kuluessa väritetään.

Aapiset jaetaan lapsille ensimmäisenä päivänä.

– Aapinen on edelleen tärkeä kirja pienelle ekaluokkalaiselle. Se viedään kotiin ja näytetään isälle ja äidille.

Toinen tärkeä asia ovat läksyt. Niitä ekaluokkalaiset odottavat ja Pauliina Laasanen lupaa antaa pienen kotitehtävän jo ensimmäisenä päivänä.

– Olen kuullut, että kun kouluun tullaan, voidaan olla pettyneitä, jos läksyjä ei tulekaan.

Ensimmäisellä luokalla aletaan luoda pohjaa opiskelulle. Kun kotitehtäviä tulee joka päivä, tulee niiden tekemisestä rutiini eivätkä läksyt jää tekemättä niin helposti. Pauliina Laasanen lupaa, että kotitehtävien määrä on ekaluokkalaisilla hyvin maltillinen.

Ekaluokkalaisten opiskelu on hyvin monimuotoista. Oppiminen tapahtuu mahdollisimman pitkälle leikin, kokeilun ja tekemisen kautta ja erilaisia opiskelutyylejä yhdistellen. Myös liikunnanopettajana toimiva Pauliina Laasanen kertoo, että jos oppilaalla ei peppu pysy penkissä, hän saattaa kehottaa kokeilemaan matikantehtävien tekemistä vaikkapa makuullaan lattialla. Toiset palaavat pulpetin ääreen, mutta toisille jokin muu tapa on parempi.

Vanhemmille ensimmäinen vanhempainilta järjestettiin jo keväällä ja seuraava on luvassa mahdollisimman pian koulun alun jälkeen. Opettajalla ja vanhemmilla on tärkeänä yhteisenä tehtävänä säilyttää lasten oppimisen ilo. Pauliina Laasanen kertoo, että hän tulee mielellään töihin hyvissä ajoin ja on vanhempien tavoitettavissa sekä ennen että jälkeen koulupäivän. Wilma on tärkeä viestintäkanava, mutta open saa kiinni myös käymällä tai soittamalla.

Opeakin koulun alku hieman jännittää, mutta enemmän on ilmassa innostusta. Hän kiittelee Kuljun koulun opettajia, joilla ovet ovat aina avoinna ja tukea sekä apua saa aina tarvittaessa.

Uutta koulureppua ei ope hanki, mutta uuden kalenterin hän noutaa jo keväällä koulun kansliasta. Niin tulevan lukuvuoden suunnittelun voi alkaa jo hyvissä ajoin. Työ on välillä mielessä lomallakin, kun lomamatkalla käsityöpuodissa poiketessa tavaroita tutkailee sillä silmällä, että noitahan voisi käyttää esimerkiksi matikan tunnilla.

Tuleville ekaluokkalaisille hän haluaa viestittää, että ei tarvitse jännittää asioita joita ei vielä osaa.

– Koulu on paikka, missä opetellaan.