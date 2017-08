Suvi, ekaluokkalainen

Tutun open kanssa ei koulun alku jännitä

Vesilahtelainen Suvi Lampi aloittaa tulevana torstaina ensimmäisen luokan Vesilahden Kirkonkylän koulussa. Ekaluokkalaisella on suurta päivää varten valmiina jo reppu ja penaali tykötarpeineen. Reppu oli käytössä jo viime lukuvuonna eskarissa. Se on kaunis, hevosaiheinen ja ostettu Legolandista.

Tarvikkeiden lisäksi myös opiskeluasiat ovat mallillaan. Sekä lukeminen ja matikka sujuvat vaivatta. Niitä voisi ehkä silti opiskella lisääkin, Suvi tuumaa.

Suvin tuleva luokka on 1B ja opettajaksi tulee tuttu Ulla-ope, joka opetti häntä myös eskarissa. Tulevat luokkakaveritkin ovat pääosin tuttuja. Erityisen mukavaa Suvista on se, että hyvä ystävä Mandi tulee samalle luokalle. Poikavoittoisella reilun parinkymmenen oppilaan luokalla on tyttöjä vain viisi.

Koulu ja sen pihapiiri pysyvät samoina kuin eskariaikaan, mutta ainakin yksi mieluisa muutos on ekaluokkalaiselle luvassa. Nimittäin yhteiset välitunnit kolmannelle luokalle menevän isosiskon Sinin kanssa. Eskarilaisten välitunnit kun olivat koululaisia aiemmin. Suvi pohtii, että välitunneilla leikitään varmaankin viimevuotiseen tapaan ainakin Pokémonia. Sisarukset toivovat, että koulun pihan kiva hämähäkkikeinu olisi jo korjattu. Siinä kun on niin kiva keinua.

Koulumatkan Suvi taittaa kävellen joko itsekseen tai yhdessä siskon tai äidin kanssa. Matka ei ole pitkä ja reippaasti kävellen kouluun ehtii 5–10 minuutissa. Äiti Sanna Lampi huomauttaa nauraen, että kotiinpäin matka etenkin Sini-siskolla saattaa toisinaan kestää puolitoistakin tuntia, kun kavereiden kanssa unohdutaan leikkimään. Oma puhelin ekaluokkalaiselle hankittiin kesällä ja sen käyttöä on harjoiteltu yhdessä. Tehtävälistalla on vielä oman kotiavaimen teettäminen.

Koulun alkaessa alkavat pikku hiljaa myös harrastukset. Suvi harrastaa Vesilahden Visassa lentopalloa ja harkinnassa on toisenkin harrastuksen aloittaminen. Vaihtoehtoina ovat jokin soitin tai partio. Kotona puuhataan usein Littlest Petshopien kanssa, joille on askarreltu monenmoista tarviketta kesän sateisina päivinä. Kauniina päivinä pihan trampoliini on siskoksilla kovassa käytössä Suvi kertoo osaavansa tehdä voltin ja peppuplätsin. Uusin opittu temppu on mahaplätsi.

FAKTA