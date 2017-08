Tavoitteena kehon tasapaino

Keskellä kauneinta vesilahtelaista maalaismaisemaa saa Suomenkin mittakaavassa harvinaista yhdistelmähoitoa. Diplomirefleksologi Sari Aula perusti hiljattain yrityksen, joka tarjoaa vyöhyketerapian lisäksi kalevalaista jäsenkorjausta sekä vauvahierontaa.

Aula sanoo olevansa perusluonteeltaan skeptikko, mutta silti hän tarjoaa vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Kaikki sai alkunsa vuosia sitten Aulan kroonisesta suolistosairaudesta, joka vei hänet kahdesti sairaalaan tiputukseen.

– Silloin mietin, että on pakko olla muitakin keinoja pitää itseään kunnossa, ettei tähän taas päädytä.

Aula työskenteli tuolloin hotellin vastaanotossa, ja yksi entisistä työkavereista oli kouluttautunut vyöhyketerapeutiksi. Nainen meni hänen vastaanotolleen hyvin epäileväisenä tuumien, että jos hoito ei auta niin ei siitä haittaakaan ole.

– Jo yhden hoitokerran jälkeen kasvoistani hävisi kortisonilääkityksen tuoma turvotus. Jäin heti koukkuun tähän hoitomuotoon. Olotilani parani kaikkineen, kun hoitoja jatkettiin.

Muutaman vuoden päästä hän päätti kouluttautua itsekin diplomirefleksologiksi. Sari Aula kävi kursseja ja teki harjoitteluhoitoja sekä hoiti kotona perheen kolmea lasta. Paluu vuorotyöhön hotelliin ei houkutellut, joten oman yrityksen perustaminen tuntui ainoalta ratkaisulta, kun tutkinto tuli valmiiksi keväällä.

Hyviä hoitovasteita

Sari Aula yhdistää vyöhyketerapiaan kalevalaista jäsenkorjausta, jotta asiakas saa mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja tarpeisiinsa sopivan hoidon. Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu vanhoihin kansanparannusperinteisiin.

Ensimmäisellä hoitokerralla asiakkaalle tehdään aina terveyskartoitus, ja Aula suunnittelee tämän kanssa hoitosuunnitelman.

– Olen aina pystynyt auttamaan asiakasta jollain tavalla. Hyviä hoitovasteita tulee esimerkiksi astman, stressin, migreenin ja masennuksen hoidossa. Kaikkia sairauksia ei voi parantaa, mutta voin helpottaa vaikkapa fibromyalgiaa sairastavan nukkumisongelmia, luontaishoitaja kertoo.

Hän pitää vastaanottoa kotitalossaan entisellä Riehun kansakoululla sekä yhtenä päivänä viikossa Tampereella. Osa asiakkaista on tullessaan Aulan tavoin skeptisiä. Usein vaihtoehtohoitoihin päädytään silloin, kun virallisesta lääketieteestä ei ole tullut riittävää apua.

– Moni hämmentyy, miten hyviä tuloksia näillä hoidoilla saadaan.

Vaikka Aulan yritys on melko tuore, hänellä on hoitojen antamisesta pitkä kokemus. Omien lasten vaivoja on hoidettu vyöhyketerapialla.

– Tiedän, mihin kaikkeen se auttaa. Tämä ala on kuitenkin ikuista oppimista, ja hankin koko ajan lisää tietoa.

Sari Aula puhuu myös terveellisen kotimaisen ruoan puolesta osana hyvinvointia. Hän kehottaa kokeilemaan ennakkoluulottomasti luontaishoitoja.