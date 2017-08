Elämäntapamuutos toi keskelle lempääläläismetsää

Mikä on Birgitan polku?

Birgitan polku sijaitsee Lempäälässä ja ulottuu Vesilahden, Tampereen ja Kangasalan rajoille asti. Vaellusreitti on nimetty Lempäälän keskustassa sijaitsevan Pyhän Birgitan kirkon mukaan. Retkeilijä voi valita reittinsä monista vaihtoehdoista, jotka mahdollistavat niin lyhyen päiväretken kuin parin yön vaelluksenkin. Birgitan polun yhteispituus on noin 50 kilometriä. Metsän siimeksestä löytyy nuotiopaikkoja, laavuja ja nähtävyyksiä. Ympäri Lempäälää jaetaan esitteitä, jotka auttavat matkan suunnittelemisessa, ja polku on merkitty huolellisesti hiljattain uudistetuilla opasteilla ja tienviitoilla.

Mitä nähtävää ja koettavaa Birgitan polulla on?

Birgitan polun valttikortti on tietysti kaunis luonto. Polun reunamilla voi pulahtaa metsälampeen, ihastella kasvillisuutta tai noukkia marjoja. Reitiltä löytyy myös erilaisia muinaisjäännöksiä.

Hääkivi I on rautakautinen asuinpaikka, joka sijaitsee Liuhan vuolteen ja Ahtialanjärven yhtymäkohdassa. Paikalta on löydetty rautakautista keramiikkaa ja mahdollisesti rakennuksesta irronnutta savitiivistettä. Hääkivi II puolestaan on rautakautinen kalmisto, joka on todennäköisesti toiminut polttokenttäkalmistona. Alueelta on löydetty keramiikkaa ja palanutta luuta.

Päivääniemen muinaisjäännös tunnetaan rautakautisena röykkiökalmistona. Kiviröykkiöitä on tutkittu erityisesti 1700- ja 1800-luvuilla, ja suurin osa löydöksistä on ajoitettu 600–800-luvuille. Pirunlinna on Aittamäessä sijaitseva kivirakennelma. Sen alapuolella sijaitsevasta luolasta on kaivettu esiin piistä valmistettuja nuolenkärkiä, mutta asutuksesta ei ole saatu todisteita.

Millä kulkuneuvoilla polulle pääsee?

Birgitan polulle pääsee Tampereen suunnalta autolla, bussilla tai junalla. Pysäköinti onnistuu Hakkarissa, Sääksjärven keskustassa, Kirskaanniemessä ja Hääkivellä. TKL:n bussi numero 5 pysähtyy Vuoreskeskuksessa, josta kävelee pari kilometriä Kirskaanniemeen. TKL:n bussit 50, 52 ja 53 ajavat Sääksjärven ja Hakkarin pysäkkien ohi. Junalla saapuva voi joko kävellä tai mennä bussilla esimerkiksi Hakkarin koululle, jonka vierestä alkaa metsäpolku.

Missä polulla voi yöpyä?

Laavuja on Saarikonmäessä, Ammejärvellä, Kirskaanniemessä, Vähä-Riutassa ja Kyynärössä. Saarikonmäen laavulle johtaa metsäautotie, jonka avaamiseen tarvitaan avain. Sen voi noutaa arkisin Lempäälän kunnan palvelupisteestä ja viikonloppuisin Hakkarin liikuntahallista. Lisäksi Kirskaanniemestä pystyy varaamaan mökkejä, jos laavu- tai telttamajoitus ei houkuttele.

Kaitajärvellä sijaitsee kota. Vihreällä polulla ja Vähä Kausjärvellä on laavukämppiä. Yöpymispaikoissa saattaa olla ruuhkaa, joten viisas pitkänmatkan vaeltaja ottaa mukaan teltan tai pressun. Laavuilla voi olla viikonloppuisin myös nuorisoa ja muita illanviettäjiä, koska osa leirintäpaikoista on rakennettu melko lähelle asutusta.