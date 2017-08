Nyt on opiskelussa virtaa

Virta-kampuksessa opiskelee yli 500 lukiolaista ja tredulaista. Henkilökuntaa on 50.

Vaikka Lempäälän lukion aloittaa tänä syksynä 346 oppilasta ja Tampereen seudun ammattiopiston eri linjoilla 185, nämä yhteensä runsaat 300 oppilasta sekä 50 henkilökunnan jäsentä mahtuvat hienosti lukuvuoden alussa 10. elokuuta käyttöönotetun Virta-kampuksen tiloihin. Ja vielä jää tilaa poikkeuksellisesti ylikin: opinahjon nykyisiin tiloihin mahtuu viiden vuoden sisään peräti 700 oppilasta, yli 400 lukiolaista ja noin 300 tredulaista. Kerrankin on paisuntavaraa.

Valkeakoskentien varrella, kolmelta kyljeltä virtaavan veden ympäröimän oppilaitoksen tilat ovat niin hienot, että tuntuu kuin kävelisi usealla tähdellä varustetun hotellin käytävillä. Avajaisiaan viime viikon torstaina viettäneellä uuden uutukaisella Virta-kampuksella on vetovoimaa. Lukion ensimmäiselle vuosikurssille tuli ennätykselliset noin 130 keskiarvorajan 7,4 ylittänyttä opiskelijaa.

Koko Virta-kampuksen väelle töräytti Erik Ednerin nimeä kantavan sisäaulan parvekkeelta trumpetillaan juhlafanfaarin viime kevään ylioppilas Teo Niemirepo. Lukuvuosi saattoi alkaa. Sen alkajaisiksi henkilökunta esittäytyi kokonaisuudessaan opiskelijoille, ja lukion rehtori Erkki Hytönen linjasi toimintaa ja sääntöjä.

– Tupakointi ja muukin päihteiden käyttö, kuten nuuskan, on kielletty koulun alueella. Lippislakkeja ei pidetä sisällä päässä, kun ollaan yhteisissä tilaisuuksissa tai kun ruokaillaan, sanoi Hytönen, joka uskoo, ettei Tredun ja lukion yhteiselosta saman katon alla aiheudu häiriöitä, päinvastoin.

– Luotamme täällä oppilaisiin. Odotan yhteistyöltä synergiaetua esimerkiksi työelämätuntemuksessa, josta lukiolla on paljon opittavaa Tredulta.

Uudessa kampuksessa on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto eli ylioppilas- ja ammatillinen tutkinto kolmessa vuodessa. Toisesta oppilaitoksesta on mahdollista valita yksittäisiä kursseja. Tarjolla on myös yhteisiä kursseja.

– Onnittelut teille. Olette oppimisympäristössä, jonkalaiseen harvalla on pääsy, sanoi lukion uudet kotisivut yleisölle esitellyt lukion uusi apulaisrehtori Erno Tossavainen.

Uusien sivujen osoite on https://lempaalanlukio.yhdistysavain.fi/

Aivan valmiiksi Virta-kampus ei avajaisiin ehtinyt. Viimeistelytöitä kuten tietoliikenteen asentamista ja kalustamista tehdään vielä koulun syyslomille asti.

Vaikka koulun sisällä hulppeasti tilaa onkin, paikoitusalue kärsii jo nyt tilan ahtaudesta. Saattoliikenteen aiheuttaman suman ehkäisemiseksi toivotaan, etteivät autot kurvaisi pihalle asti jättääkseen oppilaat kyydistä, vaan kääntyminen tapahtuisi jo Valkeakoskentien bussipysäkiltä.

Lukion toisen vuosikurssin opiskelija Tommi Helin oli tullut ensimmäisenä päivänä kouluun mopoautollaan, jonka oli joutunut jättämään tilan puutteen takia Valkeakoskentien vastakkaiselle puolelle Tukkitielle. Tänä vuonna matematiikan opintoihin keskittyvä Helin sanoo ehtineensä jo vähäsen miettiä tulevaisuudessa odottavia ylioppilaskirjoituksia. Uusia koulutiloja hän pitää hienoina.

Ruoka- ja siivouspalvelut kampuksella hoitaa ISS-palvelut. Ruoka valmistetaan kampuksen keittiössä.

Lempäälän saamaa uutta liikuntasali Kilpukkaa – joka on varustettu rehtorin toivomuksesta telinevoimisteluvälinein – käyttävät koulun lisäksi myös urheiluseurat ja muun muassa Pirkan opisto liikuntaryhmilleen. Salia ei ole tarvetta sulkea ylioppilaskirjoitusten ajaksi, sillä niille on nyt yllin kyllin omia tiloja. Pirkan opisto hyödyntää myös Tredun atk-luokkia. Myös suuri kokoontumisaula, kuntosali, monitoimisali ja luokat ovat tarjolla.

Muutkin tilat ja koululuokat on erikseen nimetty. Lukion luokkatilat sijaitsevat pääsääntöisesti koulutuskompleksin toisessa kerroksessa ja Tredun ensimmäisessä. Tredun Lempäälän toimipisteessä voi opiskella liiketaloutta, sosiaali- ja terveysalaa, käsi- ja taideteollisuutta, matkailua ja kiinteistöalaa.

Maisemaikkunoista aukeavat hulppeat näkymät vesistöön. Lukion luokat ovat saaneet nimensä viereisen, Natura 2000 suojeluohjelmaan kuuluvan Ahtialan lintujärven lajistosta. Pieni oikeinkirjoitushama oli sattunut oppilaskunnan tilan oveen, jossa nimenä luki ”Hankajalkaisäyräinen”.

Lempäälän kunnanvaltuusto päässee pitämään uudessa Virta-salissa ensimmäisen kokouksensa syyskuussa. Salin seinälle ripustettava suuri taideteos paljastetaan 5. joulukuuta. Uudet 130 lukiolaista saivat Virta-salissa maanantaina kunnan lahjoittamien läppärien käyttökoulutusta.

Sopivaa ajankohtaa Virta-kampuksen avointen ovien pitopäiväksi valmisteleva Lempäälän kunnan sivistysjohtaja Nina Lehtinen sanoo, että Lempäälän ex-kunnanjohtaja Olli Viitasaaren muotokuva paljastetaan lukiolla 4. syyskuuta. Päätös uudesta lukiosta tehtiin Viitasaaren aikanaan.

– Entisen lukion tilalle toteutetaan Lempäälän kolmas yläkoulu. Nyt on valmistelussa sen toteutustavan pohdinta: puretaanko vai saneerataanko vanha rakennus, Lehtinen sanoo.