Kirja-arvostelu: Runoromaani aikuisuuden kynnyksestä

Hanke nostaa esiin luovan alan tekijöitä

Luova100 on 100-vuotiasta Suomea juhlistava hanke, joka tuo esiin luovien alojen monimuotoisuuden esittelemällä laajan joukon luovien alojen tekijöitä ja ammatteja. Lempäälästä mukana on kirjailija

Kirsti Kuronen. Hänen tarinastaan tehty video 360-tekniikalla. Kirsti Kuronen kertoo videolla miten hän hakeutui alalle ja millaista hänen työnsä on. Videon voi katsoa hankkeen nettisivuilla. Luova100-tarinavideot on suunnattu muun muassa nuorille, joita kannustetaan luoville aloille.

– Euroopan laajuisilla markkinoilla toimittaessa täytyy Suomessa jatkuvasti huolehtia siitä, että suomalaiset luovat alat pysyvät elinvoimaisina. Luova100-hanke kokoaa tekijöiden ajatuksia, ideoita ja kehittämiskohteita yhteen, tuo ne näkyväksi, ja auttaa siten kehittämään alaa, kertoo Luova100-hankkeen taustalla olevan Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen.

Luova100 tuo keskusteluun tekijän näkökulman tekijöiltä kerättyjen toiveiden kautta. Toiveita löytyy Luova100-sivuilta ja niitä kerätään koko ajan lisää. Toiveista kootaan poliittisille päättäjille luovutettava kannanotto, joka auttaa kehittämään luovaa alaa yhä elinvoimaisemmaksi ja Suomen tulevaisuuden kasvua synnyttäväksi.

Luova100 on osa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.