Loiskeelle kotitappio, LeKi-futis voitti sarjajumbon

Jalkapallosarjat palasivat lyhyiltä kesätauoiltaan tositoimiin. Kaikki alueen joukkueet olivat tulessa heinäkuun lopussa ja yhteinen nimittäjä oli niin Loiskeella, LeKi-futiksella kuin Vesilahden Visallakin, että vaikeaa oli. Kukin porukka kärsi sarjoissaan selkeät tappiot.

Lippulaivan statuksella purjehtiva Loiske sai kolmosdivarissa vastaansa Ilveksen kakkosjoukkueen, joka oli huomattavasti reippaammalla juoksutuulella kuin väsyneen oloinen kotitiimi Loiske. Loppulukemat olivat vieraille selkeät 1 – 3.

– Ikään kuin olisimme olleet lomalla vielä. Ilveksen nuorisokaarti on treenannut selvästi meitä enemmän ja se näkyi etenkin liikkumisessa. Eväät olivat jopa nähtyä rumenpaankin tappioon, myönsi Loiske-luotsi Jani Kangasmaa reilulla tavalla vastustajan paremmuuden.

Loiske piti treeneistä taukoa muutaman viikon verran, jotta pelaajat ehtivät lomailla ja lepäillä Suomen suvessa. Loiskeen osuman iski Matias Keskitalo nätillä laukauksella.

– Syyspuolella meillä on kaksi selkeää tavoitetta. Saada oma pelimme kehittymään ja sijoittua sarjassa sijoille 4 – 7, teesittää Kangasmaa.

Tällä hetkellä Loiske miehittää juuri sijaa seitsemän sarjataulukossa. Pelkoa putoamiskurimukseen joutumisesta ei ole, jos toki matkaa kärkikahinoihinkin on varsin paljon.

Pelaajarintamilla Loiske sai yhden uuden hyökkäyspään pelaajan mukaan, kun Joonas Liemula vaihtoi TKT:n sinivalkean asun Loiskeen oransseihin.

–Joonas tuo leveyttä keskikentän ja hyökkäyksen akselille. Alkukauden tehotykkimme Lahtisen Tomi alkaa pikku hiljaa keskittyä päälajiinsa eli futsaliin, hän on käytettävissä meillä jalkapallon puolella ehtimisensä mukaan, Kangasmaa tiedottaa.

Loiskeen seuraava ottelu käydään 2. elokuuta Hervannassa, kuin se kohtaa samoja sarjasijoja kärkkyvän TPV:n kakkosjoukkueen.

Nelosdivarissa LeKi-futis matkasi Ikaalisiin, missä isäntäseura IkU karkasi toisella jaksolla lempääläisiltä. Lopputulos Ikaalisissa oli 4 – 1 isäntien eduksi. Lempääläisten lohdutusosuman iski Ville Viitaharju. Tappio oli LeKille viides putkeen, voittoa joukkue on päässyt tuulettamaan viimeksi toukokuun 31. päivänä. Akuuttia putoamisvaaraa ei kuitenkaan vielä ole, mutta selvää on, että voitoitta ei LeKi voi loppusuvea pelata, jos se mielii nelosdivarin tasolla säilyä.

Vitosessa Vesilahden Visa on luisumassa varsin pirteän alkukevään jälkeen putoamiskamppailuihin. Sarjassa Visaa alempana oleva PoNU Nokialta nappasi pisteet omaan pussiinsa lyömällä Visan maalein 4 – 2. Visalla on yksi piste eroa putoamisviivaan.

Kutosdivarissa pelaava Loiskeen kakkosjoukkue on saldonnut plusmerkkisen alkukauden. Voittoja Loiskeella on seitsemän kappaletta, kaksi tasapeliä ja neljä tappiota. 23 sarjapisteellä Loiske/2 on lohkossaan viides. Aimo Sulkko ja futsal-tähti Markus Sairiala ovat olleet kärkkäimmät maalinsylkijät.