Ideapark Sport luo uuden ulottuvuuden kauppakeskukseen

Judo on murtautunut reilussa viidessä vuodessa aivan uudesta lajista lempääläisen lajikartan kestojäseneksi. Vuodesta 2011 judoa pystyi harrastamaan Lempäälässä Tampereen Judon alaisuudessa. Vuodesta 2016 Lempäälän Kisalla on ollut oma judojaosto.

Harrastajamäärät ovat kohonneet jatkuvasti. LeKin Judojaoston puheenjohtaja Veli-Matti Karinkanta kertoo, että kaikkiaan harrastajamäärä määrä pyörii sadassa.

– Judoliiton jäseniä on reilu 80, ja sen lisäksi perhejudo ja kuntojudo vetävät ihmisiä. Ikähaitari on kolmevuotiaista viisikymppisiin.

Judo on alkujaan Japanista lähtenyt kamppailulaji, ensimmäinen judoseura perustettiin Suomessa 1960-luvulla ja Suomen Judoliitto 1958. Laji on saavuttanut olympiastatuksen ja on yksi tunnetuimmista kamppailulajeista maailmanlaajuisesti.

Myös suomalaisjudokoita on vuosien saatossa edustanut maataan olympialaisissa. Hiljalleen myös Lempäälässä olosuhteet ovat parantuneet ja viime vuodet ovat olleet kasvun aikaa judolla.

– Siirryimme omaksi jaostoksemme LeKiin, jotta saisimme paikallisen statuksen ja kunniakkaan urheiluseuran tuen, Karinkanta muistelee vaihdosta.

LeKin judojaoston nimi on mielenkiintoinen ja itäisen mystinen: Syokonkan Judo. Syokon tarkoittaa voiton sielua eli tahtoa voittaa ja sisua. Kan puolestaan tarkoittaa seuraa tai porukkaa, Karinkanta valaisee.

Ideapark Sport luo uusia ulottuvuuksia

Tähän asti judo on toiminut Piippo-keskuksen pienissä tiloissa. Elokuussa avautuvaan Ideaparkin uuteen urheilumaailmaan Ideapark Sportiin tulee myös judolle suunnatut tilat. Karinkanta iloitsee asiasta, sillä se mahdollistaa paremmat harjoitteluolosuhteet.

– Tatamin eli judomaton määrä kaksinkertaistuu vanhaan verrattuna Ideaparkissa. Sen lisäksi tatamin alla on jousto, joten alastulo on mukavampaa.

Paremmat olosuhteet mahdollistavat myös tarjonnan kasvun. Normaalin harrastustoiminnan, perhejudon, judokoulun ja kuntojudon lisäksi tulee ryhmiä niin vasta-alkajille kuin oheisharjoittelumahdollisuus muiden lajien taitajille.

– Lisäksi voimme järjestää esimerkiksi näytösharjoituksia ja judokilpailuja Ideaparkin keskusaukiolla. Enpä juuri keksi parempaa näyteikkunaa hienoon lajiimme, Karinkanta tuumii.

Tuomariksi MM-tatamille

Lempääläinen Veli-Matti Karinkanta on judojaoston puheenjohtajan roolin lisäksi huipputason judotuomari. Hänet on valittu ainoana pohjoismaalaisena tuomitsemaan judon MM-kilpailuita elo-syyskuussa Unkariin.

– Olen tuominnut ennen nuorten MM-tasolla, mutta nyt ensimmäistä kertaa aikuisissa. Tämän vuoden alusta minut nostettiin Kansainvälisen judoliiton IJF:n ykköstuomariryhmään, mikä mahdollisti pääsyn MM-tasolle.

Kyseessä ovat judon vuoden isoimmat kisat ja näyteikkuna koko maailmalle. Mittakaava on aivan toista, mihin Karinkanta on Suomessa tottunut.

– Katsojia mahtuu Budapestin kisahalliin 12 500 ja ottelut televisioidaan ympäri maailman, tosin Suomea lukuun ottamatta. Paineita ja jännitystä voisi hyvinkin luulla olevan rinnassa tatamille astellessani. MM-kisojen tuomarointi vaatii kestävyyttä, koska kisat kestävät seitsemän päivää, Karinkanta taustoittaa.