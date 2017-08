Tarpian Suunnan pronssinen AM-viikonloppu Vähikkälässä

Aikuisten suunnistuskoulussa opetellaan perustaitoja

Suunnistus on tärkeä kansalaistaito, josta on paljon hyötyä arkielämän tilanteissa: retkeillessä, marjastaessa, sienimetsällä, matkaillessa. Suunnistus on myös monipuolinen urheilulaji, jota voi Suomessa harrastaa sekä kilpailullisin tavoittein että harrastusmielessä.

Iltarasti- ja kuntosuunnistustapahtumia järjestetään vuosittain tuhansia ympäri maata, ja näihin voi kuka tahansa osallistua. Mukaan voi lähteä koko perhe, ja yhtälailla konkarit kuin aloittelijat löytävät sopivia suunnistustehtäviä.

Tarpian Suunta on järjestänyt aikuisille tarkoittelua suunnistusohjausta jo viiden kesäkauden aikana. Aikuisten suunnistuskoulu, joka tunnetaan myös lyhenteenä ASK, ajoittuu suunnistuskauden alkuun eli huhtikuun loppupuolelle. ASK on tiivis kahden viikon paketti, jonka jälkeen kurssilaiset pystyvät jatkamaan taitojen opettelua esimerkiksi iltarastitapahtumissa. Pirkanmaan laaja iltarastitarjonta takaa hyvät mahdollisuudet jatkoharjoitteluun, ja kurssipakettiin sisältyykin sarjalippuja Tarpian Suunnan Torstairasteille.

Peruskurssin tavoitteena on opetella suunnistuksen perustaidot: karttamerkit ja mittakaavat, kartan suuntaaminen, paikallistaminen, peukalo-ote, reitin suunnittelu ja kompassin käyttö. Peruskurssin jälkeen osallistujat pystyvät luottavaisin mielin kiertämään iltarastien helpohkoja ratoja, ja voivat vähitellen kartuttaa taitoja niin että vaativammatkin suunnistustehtävät alkavat sujua.

Kesäkaudella 2016 järjestettiin ensimmäistä kertaa myös jatkokurssi, jonka myötä osallistujat pääsivät hiomaan eri osa-alueiden taitoja: reitin suunnittelua, rastinottoa, suorituksen hallintaa eri tekniikoita käyttäen, vauhdin ja taitojen yhteensovittamista, suunnassa kulkua, olennaisten kohteiden tunnistamista sekä korkeuskäyrien ja maastonmuotojen hahmottamista. Jatkokurssi koostui neljästä erillisestä teemaillasta, joissa keskityttiin teeman mukaisen suunnistustaidon harjoitteluun erilaisten maastoratojen avulla.

Seuraava peruskurssi järjestetään huhti-toukokuun vaihteessa. Lisätietoja Tarpian Suunnan nettisivuilta https://tarpsu.sporttisaitti.com.

Johanna Suutari ja Tero Asikainen Vesilahdesta osallistuivat peruskurssille vuonna 2015 ja ovat sen jälkeen kiertäneet ahkerasti iltarasteilla ja osallistuivat viime kesän jatkokurssille.

Johanna kertoo, että piti jo kouluaikoina suunnistuksesta, mutta silloin metsä oli tuttu ja rastien paikat osasi miltei ulkoa. Hän innostui suunnistuksesta aloitettuaan aikuisten suunnistuskoulun.

– Kursseilta olen saanut myös lisäoppia kompassin käyttöön ja suunnassa kulkemiseen, liikennevalo -ajatteluun sekä korkeuskäyrien tulkintaan, hän kertoo.

– Olenkin käynyt torstain iltarasteilla ahkerasti nyt kaksi kautta! Tästä tuli jokavuotinen harrastus. Metsässä on kiva haastaa itseään ja selvitä rasteilta maaliin. Pieni kilpailuhenkisyys siivittää yrittämään enemmän, ja kuntokin kohenee metsässä juoksennellessa. Luonnossa on kiva liikkua ja metsässä unohtuu mielestä muut asiat, kun keskittyy vain suunnistukseen.

– Välillä olen eksynytkin mutta virheistä oppii, Johanna toteaa.

Jatkossa Johannan tavoitteena on vahvistaa omia heikkouksia kuten suunnassa kulkemista, ja siirtyä pidemmille ja vaativammille radoille. Johanna suosittelee lajia kaikille vähänkin kiinnostuneille: kurssilta saa hyvät eväät aloittaa, ja mitään ei tarvitse osata etukäteen. Metsässä voi edetä ihan omaan tahtiin niin kävellen kuin juosten. Kävellen ajatuksella on usein nopeampi kuin juosten kiireellä harhaan. Metsässä on muitakin suunnistajia joten ei tarvitse pelätä eksyvänsä, apua saa kun pyytää!

Teron suunnistusura alkoi kaverin houkuttelemana aikuisten suunnistuskoulussa.

– ASK-toiminnassa olen saanut valmiudet osallistua suunnistustapahtumiin ja mikä tärkeintä uuden harrastuksen!, hän toteaa.

Harrastus on jatkunut kurssien jälkeen aktiivisesti torstairasteja kiertäen. Suunnistuksessa on Teron mielestä kaksi asiaa yli muiden: luonnossa liikkuminen ja se että kun rasteille lähtee, unohtuu kaikki muu, kiireet, työt yms. Sitä vaan keskittyy suoritukseen ja nauttii luonnosta. Tero pyrkii jatkuvasti kehittämään tekemistä niin, että tulevaisuudessa pisimmät ja vaikeimmat radat pystyisi sujuvasti suunnistamaan.

– Ja kyllähän se Jukola joskus täytynee kokea. Myös lapsilleni olen ajatellut perussuunnistustaidot opettaa, hän sanoo. Lajia pohtiville hän sanookin:

– Ilman muuta kannattaa aloittaa suunnistusharrastus, jos vähänkin mietityttää. Eikun ASK-toimintaan mukaan ja siitä rasteille. Jokaiselle löytyy rasteilta sopiva matka mikä mennä!

Raija Arasalo ja Irmeli Koskinen Lempäälästä aloittivat suunnistuksen Tarpian Suunnan kurssilla vuonna 2013. Aiempaa kokemusta lajista ei ollut, mutta peruskurssin myötä suunnistus alkoi sujua ja he toteavatkin:

– Torstait on varattu! Perhe ja ystävät jo tietävät, ettei torstaipäiville sovi ehdottaa muuta ohjelmaa.

Raija ja Irmeli suunnistavat yhdessä nauttien kivasta fiiliksestä ja erilaisten maastojen tarjoamista elämyksistä. Raitis ilma, vaihtuvat vuodenajat ja luonnon tarkkailu ovat mukava lisä suunnistuselämykseen, mutta silti rastin etsintä ja löytymisen riemu on tärkeintä. Iltarastit tarjoavat turvallisen tavan liikkua metsässä, kun tukena on hyvät kartat, valmiit radat ja toimitsijat. Iltarasteillahan voi aina kysyä apua toisilta suunnistajilta, ja tiukan paikan tullen soittaa myös toimitsijoille. He vinkkaavatkin, että iltarasteilla on jokaiselle sopivia ratoja, ja metsässä saa kulkea ihan omaan tahtiin, ei ole pakko juosta. Raija toteaa:

– Iltarastit ei ole kilpailu, ja toisia on lupa auttaa, voi jutella ja pyytää apua muilta. Metsämaastossa liikkuminen kehittää tasapainoa, joutuu nostelemaan jalkoja ja hyppimään ojien yli. Mitään loukkaantumisia ei ole kohdalle osunut, ja kävelyvauhdillakin maastossa liikkuminen kehittää kuntoa.

Yleensä Raija ja Irmeli valitsevan noin 3 km:n radan, jonka kiertämiseen kuluu 1,5h – tai enemmänkin, jos sopivia marjapaikkoja osuu reitin varrelle.

Kauden aikana joka viikko suunnistetaan eri maastossa, ja harrastuksen myötä on tullut tutuksi niin Vesilahden, Lempäälän kuin Akaankin metsät. Torstairastit kerran viikossa on juuri sopivasti. He mainitsevat myös, että suunnistus on edullinen laji. Mitään varusteita ei ole tarvinnut hankkia erityisesti tätä varten, kun kompassikin jo löytyi ennestään. Jatkosuunnitelmista he toteavat, että samaan malliin jatketaan niin kauan kuin on kivaa. Kauden alussa on tarpeen kerrata karttamerkit ja kompassin käyttö.

– Muista suunnistajista on tullut tuttuja, ja Torstairastien toimitsijat tietävät vinkata meille parhaat sienipaikat, he kertovat. Lajin aloittamista miettiville he toteavat, että ainakaan eksymistä ei kannata pelätä. Jos epävarmuus iskee, täytyy vaan rauhassa pysähtyä ja miettiä tilannetta ja paikallistaa itsensä maaston ja kartan avulla. Ainahan voi palata takaisinpäin, kunnes saapuu varmasti tuntemaansa paikkaan, ja turvallisuudentunnetta tuo myös karttaan painettu toimitsijoiden puhelinnumero.

Teksti: Kirsi Välimaa

Kuvat: Kirsi Välimaa