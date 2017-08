Yli 30 sammaleläintä tarttui katiskaan Kirkkojärvellä

Vesien viime aikainen lämpeneminen kasvattaa Kirkkojärvellä havaittuja sammaleläimiä. Lempääläinen Pertti Iivonen löysi sunnuntaina 13. elokuuta katiskastaan muutaman kalan ja ravun lisäksi huomattava määrä sammaleläimiä. Hän kertoo, että muutama viikko sitten niitä oli katiskassa pari, sitten enemmän ja sunnuntaina jo yli kolmekymmentä.

Tutkija Kristiina Vuorio Suomen ympäristökeskuksen Vesikeskuksesta kertoo, että sammaleläin on kulkeutunut Suomeen Keski-Euroopasta. Sitä on ennen Lempäälän havaintoja tavattu vain Saimaan vesistöissä. Hän arvelee, että sammaleläin on kulkeutunut tänne joko huviveneen pohjassa tai lintujen mukana.

Pertti Iivosen kuvasta Kristiina Vuorio arvioi, että kyseessä on todennäköisesti Pectinatella magnifica –sammaleläin.

– Pectinatellaa voi yrittää torjua poistamalla tukevavartisia vesikasveja tai tuhoamalla yhdyskunnat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ne alkavat tuottaa talvehtimisvaiheita esimerkiksi hautaamalla ne maahan.

Sammaleläin jakaantuu silmikoimalla samasta eläimestä, joten Pertti Iivosen katiskan eläimet saattavat olla kaikki samasta eläimestä jakautuneita.

Sammaleläimestä on tehty myös vääriä havaintoja. Kristiina Vuorio kehottaakin tekemään vieraslajihavainnot vieraslajit.fi-palveluun kuvien kanssa, jotta havainnosta voidaan olla varmoja. Esimerkiksi rataseläinten yhdyskuntia ja vesiperhosen toukkarykelmiä on erehdytty luulemaan sammaleläimeksi.