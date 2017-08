Kunta valmistautuu haltuunottamaan kirjaston työmaan

Pääurakoitsijalla on keskiviikkoon 16. elokuuta asti aikaa vastata, kuinka viivästymä otetaan kiinni

Vesilahden uuden kirjaston rakennuttaja Vetur Oy on hakenut yrityssaneeraukseen. Kehitysjohtaja Ismo Korhonen kertoo, ettei hakemus tullut kunnalle yllätyksenä.

– Kun seurataan jatkuvasti yrityksen taloudellista tilannetta niistä lähteistä mistä pystytään, niin ei se ihan täytenä yllätyksenä tullut. Kyllä me jotain arveltiin, kun tilanne alkoi kuitenkin sen verran huolestuttavalta näyttämään. Pääurakoitsijalta kysyttiin koko ajan missä mennään ja vieläkö asiat hoituu eteenpäin.

Vesilahden kunnanhallitus päätti kokouksessaan maanantaina 14. elokuuta käynnistää työmaan haltuunoton merkittävän viivästyksen vuoksi, jos pääurakoitsija ei pysty 16. elokuuta mennessä antamaan kuntaa tyydyttävää selvitystä miten töiden aikataulu otetaan kiinni. Työt ovat jäljessä 26 viikkoa. Viivästymisestä huolimatta työn jäljessä ei Ismo Korhosen mukaan ole moittimista.

– Työt ovat edenneet, joskin hitaasti, ja työn laatu on ollut hyvää. Siitä ei pääse kukaan sanomaan ja valvojatkin ovat sanoneet, että kaikki on tehty niinkuin on sovittu ja niinkuin pitääkin.

– Tällä hetkellä työt eivät ole pysähdyksissä, mutta vahvuus on hyvin ohut. Sen mukaan mitä yrittäjällä on varaa maksaa palkkoja, niin todennäköisesti väkeäkin on silloin paikalla.

Jos sopimus puretaan, järjestetään haltuunottokatselmus siitä missä vaiheessa työt tällä hetkellä ovat. Katselmuksessa laaditaan muun muassa luettelo työmaalla olevista rakennustavaroista ja niiden omistajista. Samalla selvitetään, mitä kustannuksia pääurakoitsijalle on maksettu ja pyritään sopimukseen maksujen jakautumisesta. Myös mahdolliset virheet ja puutteet kirjataan ylös.

Ismo Korhonen kertoo, että jos haltuunotto toteutuu, työmaa jaetaan pienempiin urakoihin. Niiden kilpailuttamisesta vastaa rakennuttajakonsulttina toimiva Hs-Tec Oy. Hän toteaa, että rakennuksen tila on nyt hyvä, koska katto on päällä, seinät ympärillä ja isoimmat aukot on suojattu.

– Työmaan valvoja on tarkistanut, että suojaukset ovat ja ovat olleet asianmukaiset eikä kosteusvaurioita ole päässyt syntymään.

Kustannusten odotetaan pysyvän kurissa viivästyksestä ja mahdollisesta haltuunotosta huolimatta.

– Kustannukset eivät juurikaan tule nousemaan rakennuttajakonsultin arvion mukaan, Ismo Korhonen sanoo.