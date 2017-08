Teinirakkaus muuttui yhteiseksi arjeksi: ”Riitelemme ehkä joka toinen vuosi”

Jenni Halttunen ja Eetu Vilkman ovat parhaat ystävät. Alle kuukauden päästä he saavat kutsua toisiaan aviomieheksi ja vaimoksi.

Pyhän Birgitan kirkon ovista astuu ulos lauantaina 9. syyskuuta tuore aviopari Halttunen. Lempääläläiset Jenni Halttunen, 25, ja Eetu Vilkman, 24, ovat olleet silloin yhdessä päivälleen 10 vuotta.

Jenni ja Eetu tapasivat yläkouluikäisinä Kuljun kartanon pihassa, parin kilometrin päässä nykyisestä kodistaan. Eetu oli menossa hakemaan eväitä bändikavereidensa kanssa, ja eräs hänen ystävistään pysähtyi juttelemaan Jennin kanssa.

Myöhemmin Jenni ja Eetu alkoivat pyöriä samoissa kaveriporukoissa ja heistä tuli hyvät ystävät.

– Kaverini oli ihastunut Eetuun, ja yritin saada heitä yhteen. Eetu ei kuitenkaan innostunut ajatuksesta, Jenni kertoo.

Vaivihkaa kävikin niin, että seurustelemaan alkoivat Jenni ja Eetu. Viralliseksi vuosipäiväkseen he ovat sopineet ajankohdan, jolloin tapahtui heidän ensisuudelmansa suurella kivellä pururadan varrella.

Jennille ja Eetulle oli alusta asti oli selvää, että he haluavat mennä naimisiin ”oman kylän kirkossa”, jonka he varasivat noin vuosi sitten. Hääjuhla puolestaan järjestetään Vesilahdella Rautialan juhlatalossa.

Pariskunta on ottanut häiden järjestämisen rennolla asenteella.

– Olemme tehneet valmisteluja pikkuhiljaa, esimerkiksi askarrelleet yhdessä kutsut. Olemme saaneet paljon myös apua, Jenni kertoo.

Esimerkiksi Jennin veli haki juomat Tallinnasta, hänen äitinsä tekee kukkakoristeet ja Eetun vanhemmat lainaavat karaokelaitteet. Jennin kaaso, eli hänen siskonsa, on osallistunut suunnitteluun ja järjestelemiseen tehokkaasti.

Häihin on kutsuttu 55 vierasta, joista suurin osa osallistuu myös Jennin ja Eetun yhteisiin mökkipolttareihin. Pariskunnan omat suvut ovat tavanneet toisensa aiemmin useissa juhlissa, joten sitä ei tarvitse hermoilla.

Jennin ja Eetun suurin toive on se, että kaikilla on juhlissa hauskaa.

Palataan tulevien Halttusten teinivuosiin. Tiiviisti yhdessä viihtynyt nuoripari muutti nopeasti yhteen samoihin aikoihin, kun Jenni siirtyi yläkoulusta merkonomilinjalle opiskelemaan kaksoistutkintoa. He asuivat puolet ajasta Eetun vanhempien luona ja puolet ajasta Jennin vanhemmilla.

Muutaman vuoden kuluttua pari hankki ensimmäisen oman vuokra-asuntonsa Lempäälän Hakkarista. Eetu valmistui vuonna 2012 maanrakennuskoneenkuljettajaksi, minkä jälkeen hän veti ylleen armeijan maastopuvun.

– Armeija-aika tuntui yksinäiseltä. Minulle oli vaikea päivä, kun Eetun tukka piti ajaa pois ja viedä hänet Satakunnan lennostoon. En oppinut mitään uutta yksinolosta, mutta tuosta ajasta seurasi myös jotain hyvää. Löysin nimittäin armeijavierailullani tulevan työpaikkani Pirkkalan sotilaskodista, Jenni kertoo.

Jennin ja Eetun elämät ovat nivoutuneet tiukasti yhteen. Armeijan lisäksi he ovat nukkuneet vain muutaman yön eri osoitteissa, ja he tekevät esimerkiksi kaikki lomamatkat aina yhdessä. Heillä on yhteinen kaveripiiri ja yhteiset harrastukset.

– Olisi todella outoa lähteä vaikka yksin tai pelkästään kaverin kanssa reissuun, Eetu toteaa.

Pari on myös tottunut tekemään päätökset aina yhdessä.

– Yhdessä tekeminen on sellaisella tasolla, että esimerkiksi ostamme vaatteet aina kaksin. Meillä on myös ollut alusta asti yhteinen talous, Eetu sanoo.

Noin vuosi ennen asepalvelukseen astumista Eetu päätti kosia Jenniä. Aika tuntui sopivalta, koska Eetu oli juuri täyttänyt 18 ja yhteiseloa oli takana monta vuotta. Ensin piti kuitenkin kysyä Jennin isältä tämän tyttären kättä, mikä jännitti kovasti.

Eetu käveli kotipihassa ympyrää ja keräsi rohkeutta soittaa Jennin isälle. Isä ihmetteli sitä, miksi Eetu halusi nähdä ilman Jenniä. He kuitenkin sopivat, että tapaavat Kuljun kartanon kahvilassa.

– Kerroin hänelle, että olen Jennin kanssa vakavissani ja että hän on minulle ”se oikea”. Jennin isä alkoi itkeä, ja pelästyin, että onko kyseessä hyvä vai huono itku.

Kyyneleet paljastuivat onnenkyyneliksi. Jennin isä arvosti sitä, että Eetu kysyi häneltä lupaa vanhanaikaisesti. Seuraavaksi oli vuorossa itse kosiminen, jonka Eetu suunnitteli tarkasti.

Pariskunta juhlisti neljättä vuosipäiväänsä ravintolassa Tampereella. Syömisen jälkeen Eetu sitoi Jennin silmät ja talutti hänet autoon, eikä suostunut kertomaan, minne he ovat menossa. He ajoivat saman kiven luokse, jonka luona he suutelivat ensimmäisen kerran. Eetu oli aikatauluttanut päivän niin, että kellokin näytti saman verran kuin neljä vuotta aikaisemmin.

– Olimme puhuneet kihlautumisesta yhdessä, mutta en yhtään arvannut, että se tapahtuisi silloin, Jenni hymyilee.

Jenni opiskelee parhaillaan nopeaan tahtiin tradenomiksi ja Eetu suorittaa sairaanhoitajaopintoja. Molemmat käyvät lisäksi töissä opintojen ohella. He uskovat, että heidän elämänsä jatkuu häiden jälkeen samalla tavalla kuin ennenkin.

Toiveissa siintävät hyvät työpaikat molemmille, ja joskus ”hamassa tulevaisuudessa” he haluavat myös lapsia.

Naimisiinmeno ei oikeastaan jännitä kumpaakaan, koska se tuntuu luonnolliselta ja harkitulta askeleelta. Edes häävalssi ei pelota, koska he ovat käyneet Jennin aloitteesta paritanssikurssin.

Eetu ja Jenni jakavat samanlaiset elämänarvot. Heidän mielestään toisia ihmisiä pitää kunnioittaa ja arvostaa sekä olla aina oma rehellinen itsensä.

– Olemme olleet niin pitkään yhdessä, että Eetun koulukaverit ovat ihmetelleet, miten oikein jaksamme toisiamme. Riitelemme ehkä joka toinen vuosi, koska olemme molemmat leppoisia ja lupsakoita ihmisiä, Jenni kertoo.

Eetu nyökyttelee vieressä. Huumorintajuisuus auttaa siinä, ettei toiselle tarvitse loukkaantua.

Sekä Jennin että Eetun mielestä parisuhteessa kaikista tärkeintä on se, että osaa ja pystyy puhumaan toiselle ihan kaikesta.

– Ilmapiiri pysyy onnellisena, kun kaikista pienimmätkin asiat jutellaan heti auki. Jos löytää tällaisen kumppanin, hänestä kannattaa pitää kiinni, Jenni toteaa.

– Tavoitteenamme on viettää yhdessä 50-vuotishääpäivää ja asua vanhainkodissa samassa huoneessa, Eetu sanoo.