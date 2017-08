Mika Seppänen Vesilahden sivistysjohtajaksi

Nurkan ikkunasta löytyy joulupukki, lumiukko ja 24 yllättävää rasiaa

Nuorisotilan Nurkan ikkuna on kuin lämmin hyvän joulun toivotus. Ikkunalle on rakennettu joulukalenteri, jonka jokaisen luukun on suunnitellut ja rakentanut joku liikunta- ja nuoristotoimen vuoden 2016 yhteistyökumppani.

– Näin viime vuonna Tampereella nuorten monitoimitalolla samanlaisen joulukalenterin, johon oli haastettu mukaan eri tahoja. Se joulukalenteri oli sisällä talossa, joten päätimme jalostaa ideaa eteenpäin. Halusimme positiivisuutta ja iloisuutta tähän vuoden pimeimpään vuodenaikaan, kertoo liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti.

Puisia rasioita toimitettiin muun muassa eri koululuokille, kunnantalolle, sivistysjohtajalle ja Lempäälän-Vesilahden Sanomiin. Kukaan ei kieltäytynyt kunniasta, vaan pikemminkin on kyselty, että miksi meitä ei pyydetty mukaan.

– Positiivisella mielellä otettiin vastaan ja on toivottu jatkoa ensi vuonnakin, etsivä nuorisotyöntekijä Taina Nokelainen kertoo.

Joulukalenteria voi seurata Nuorten Vesilahti -Instagramista ja Facebookista. Myös kunnan nettisivuilla on linkki joulukalenteriin.

Sari Juuti ja Taina Nokelainen ovat ilahtuneet siitä, kuinka erilaisia näkökulmia joulukalenterin luukkuihin on otettu.

– Ne ovat tekijöidensä näköisiä. Sibeliuksen päivän luukun oli tehnyt Joutohetkien seura ja se oli täynnä yksityiskohtia. Ihana oli myös Ylämäen koulun eskareiden tontut kuusenhakureissulla -luukku, Sari Juuti kertoo.

Hän toivoo, että ensi vuonna Vesilahdelle saataisiin kylänraitille enemmänkin jouluikkunoita. Miksei Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kunniaksi tehtäisi joulukatu jokaiselle kylälle, Sari Juuti ideoi.

Liikunta- ja nuorisotoimi on ollut tänä vuonna erityisen aktiivinen. Sen kunniaksi Sari Juutille myönnettiin 15. joulukuuta Vesilahden vuoden positiivinen viestittäjä -palkinto. Ensimmäistä kertaa kiertopalkinnon lahjoitti ja luovutti vs. sivistysjohtaja Mika Seppänen.

Kiertopalkinto jaetaan Vesilahden kunnan työntekijälle tai työryhmälle tunnuksena positiivisesta työstä Vesilahden kunnan hyväksi.

Palkinto voidaan jakaa positiivisen hengen luomisesta, positiivisen kuntakuvan edesauttamisesta, yhteistyön rakentamisesta, kehittämisestä tai muun hyvinvointia lisäävän tapahtuman, toimintatavan tai idean toteuttamisesta.

Mika Seppänen perustelee Sari Juutin palkitsemista näin:

– Sari Juuti on luonut positiivista näkyvyyttä Vesilahdelle useiden tempausten ja tapahtumien kautta, kuten SenioriGo, joka sai eri toimijat ja etenkin seniorit liikkeelle. Sari on rakentanut yhteistyötä eri toimijoiden välille pitkäjänteisesti ja kehittänyt kuntaa luovalla ideoinnilla. Matalan kynnyksen liikunta-alueet, kuten jalkapallogolf, Narvan lähiliikunta-alue ym. ovat saaneet suuren suosion. Sari on edistänyt toiminnallaan Vesilahden hyvinvointia.